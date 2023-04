Pronostic Quevilly Rouen Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen freine les ardeurs de Dijon

En grande difficulté à cette même période l’an passé, Quevilly Rouen est cette fois bien au chaud dans le ventre mou du championnat. En effet, les protégés d’Olivier Echouafni occupent la 8e place avec 11 points d’avance sur le premier relégable. Après avoir connu un passage un peu plus compliqué avec notamment 3 revers de rang, QRM s’est relancé la semaine passée en s’imposant face au Stade Malherbe de Caen dans le derby (2-1). Les Normands ont fait la différence en première période avant de résister dans la dernière demi-heure à la suite de l’expulsion de Sidibé. Ces 3 points permettent à Quevilly Rouen de passer la fameuse barre des 40 points, symbole souvent de maintien, et de s’offrir une dernière ligne droite bien plus tranquille.

De son côté, Dijon était lors de l’intersaison l’un des grands candidats à la montée. Les Bourguignons s’étaient montrés ambitieux avec l’arrivée d’Omar Daf. Après une entame intéressante, le club dijonnais a complétement perdu pied pour se retrouver aujourd’hui dans la zone de relégation. À la suite d’une énième défaite face à Caen il y a 15 jours, les dirigeants du DFCO ont décidé de se séparer d’Omar Daf pour le remplacer par Pascal Dupraz. Réputé pour sauver les clubs de la relégation, l’ancien coach toulousain reste sur un échec à Saint-Étienne. Pour sa première sur le banc, ses hommes ont renoué avec le succès en dominant Rodez (1-0) grâce à Le Bihan. Malgré ce sursaut d’orgueil, Dijon est en souffrance loin de ses bases, comme le confirme son bilan avec 10 défaites et 2 nuls lors des 12 derniers matchs à l’extérieur. L’arrivée du sulfureux Pascal Dupraz ne devrait pas régler tous les problèmes bourguignons, et Dijon pourrait subir la loi d’une formation de Quevilly Rouen qui vient de s’offrir Caen à domicile.

