Pronostic PSG Toulouse : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Paris se méfie de Toulouse

Le Paris Saint-Germain a connu une reprise délicate avec plusieurs revers concédés face à Lens et Rennes, qui avaient relancé le championnat. Depuis dimanche dernier, le PSG vit des heures agitées sur le terrain mais aussi dans l’extra-sportif. En effet, la formation parisienne a tout d’abord été accrochée à domicile par Reims (1-1) dans un match où Marco Verratti a été exclu. Déjà privé de Neymar blessé, Paris a vu Mbappé et Ramos être touchés contre Montpellier. Contraints de sortir, leurs situations préoccupent à quelques jours du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Sur le plan sportif, la bande à Galtier a relevé la tête en s’imposant à la Mosson avec un grand Hakimi (1-3). Ce succès permet au PSG de compter 5 points d’avance sur l’OM, futur adversaire en Coupe de France. En plus, de ses déboires sportifs, le club de la capitale a connu un mercato hivernal terni par la non-homologation du contrat de Ziyech. Ce samedi, le PSG affronte une équipe toulousaine en forme et compte sur les Messi, Ruiz, Marquinhos, Ekitike ou Vitinha pour s’imposer.

En face, Toulouse avait subi un lourd revers pour la reprise au stade Vélodrome face à l’OM (6-1). Depuis, la formation haute-garonnaise a parfaitement réagi en enchainant les bons résultats. En effet, lors des 5 journées suivantes, le TFC a signé 4 victoires pour un nul. Ces 13 points pris sur 15 possibles ont permis aux hommes de Philippe Montanier de remonter à la 12e place avec 11 points d’avance sur la zone de relégation. Après avoir dominé Strasbourg (1-2) à la Meinau, Toulouse a surclassé Troyes (4-1) au Stadium. Comme un symbole, la recrue néerlandaise Dallinga a retrouvé son efficacité lors de la bonne dynamique des Toulousains avec 6 buts lors des 6 dernières rencontres. A noter également que Toulouse a validé son ticket pour les 8e de finale de la Coupe de France où il affrontera Reims. Au Parc des Princes, le PSG devrait se sortir du piège toulousain dans une rencontre agréable avec des buts de chaque côté au vu des velléités offensives du Téfécé. Sans Mbappé ni Neymar, le but d’un Messi en forme est attendu.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

