Pronostic PSG Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain dompte Strasbourg

Le Paris Saint-Germain a connu une intersaison riche en changements avec de nombreux joueurs et l’arrivée d’un nouvel entraineur, Luis Enrique. Le coach espagnol a du pain sur la planche pour redonner une identité de jeu au club de la capitale. Grâce à une belle série de victoires face à Dortmund, Lyon et Marseille, les supporters parisiens ont pensé que leur club était sur la bonne voie. La déroute subie à Newcastle a rappelé à tout le monde que le temps était le plus important dans cette opération de renouveau (4-1). En effet, Luis Enrique semblait décidé à s’appuyer sur un 4-2-4 très offensif, mais également très dangereux à la perte du ballon. Lors de la dernière journée, le technicien espagnol est revenu à un 4-3-3 plus équilibré avec un Vitinha qui a montré toute son importance dans le cœur du jeu. Le Portugais s’est montré décisif avec un gros volume de jeu et le PSG a remporté son match à Rennes (1-3) qui n’avait plus perdu à domicile depuis des moins. Moins bien ces dernières semaines, Kylian Mbappé a profité de la trêve internationale pour briller avec les Bleus, pour revenir avec 3 buts inscrits et une passe décisive en 2 matchs. A quelques jours d’une double confrontation cruciale face au Milan AC, Paris va vouloir marquer les esprits en championnat pour revenir sur Monaco.

