Pronostic Pays de Galles Géorgie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

Le Pays de Galles assure la 1re place face à la Géorgie

Arrivé en France avec un important déficit de confiance, le Pays de Galles affiche finalement de belles dispositions dans cette Coupe du Monde 2023. De retour sur le banc de la sélection en décembre dernier, Warren Gatland a redonné de l’allant au XV du Poireau qui est d’ores et déjà assuré de prendre part aux quarts de finale. En effet, les coéquipiers de Dan Biggar sont en tête du groupe C et n’ont besoin que d’un point pour s’adjuger la 1re place. Victorieux dans la douleur des Fidji pour commencer (32-26), ils ont ensuite logiquement dominé le Portugal (28-8) avant de marquer les esprits en infligeant une correction à l’Australie (40-6).

De son côté, la Géorgie n’est pas parvenue à créer l’exploit dans cette poule de Coupe du Monde. Les partenaires de Davit Niniashvili n’ont pas démérité face à l’Australie (15-35) et surtout les Fidji le week-end dernier (12-17). En revanche, ils ont beaucoup déçu en ne parvenant pas à s’imposer face à un adversaire pourtant à leur portée, le Portugal (18-18). Décrochée des 3 premières places, la Géorgie ne joue plus rien dans cette dernière journée et devrait éprouver des difficultés à rivaliser avec le Pays de Galles ce samedi. Le XV du Poireau alignera d’entrée son redoutable finisseur Louis Rees-Zammit qui a déjà marqué 2 essais dans ce Mondial et pourrait récidiver ce week-end.

