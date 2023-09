Pronostic Pays de Galles Australie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

L’Australie se rattrape contre les Gallois

Les Gallois ont terminé à une triste 5e place lors du tournoi des 6 nations en début d’année, avec une seule et courte victoire contre les Italiens (29-17). La préparation n’a pas forcément rassuré, avec une lourde défaite contre l’Afrique du Sud (16-52), une victoire contre les Anglais (20-9) avant que ces derniers ne prennent leur revanche (17-19). En revanche, les Dragons Rouges ont bien démarré leur Coupe du Monde après une victoire sur le fil devant les Fidji (32-26), et un succès contre les Portugais sans briller (28-8). La tâche ne s’annonce pas facile pour ce troisième match entre deux équipes qui se valent, et qui se sont déjà affrontées 19 fois au 21e siècle, pour 15 victoires des Australiens.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

C’est un peu moins bien parti pour ces Australiens qui n’ont pas remporté leurs deux premiers matchs contrairement à leur adversaire du jour dans cette Coupe du Monde. Pourtant, cela avait bien démarré par une victoire 35-15 face à la Géorgie, mais les Fidji sont passés par là pour infliger une courte défaite aux Wallabies (15-22) le week-end dernier dans un match très serré. Comme le Pays de Galles, l’Australie vit une année compliquée et mal commencée avec 3 défaites en 3 matchs lors du Rugby Championship contre la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et l’Argentine, les plaçant à la dernière place. Mais l’Australie reste une grande nation de rugby, et doit absolument l’emporter pour continuer à rêver d’une qualification en quarts de finale, contre une équipe galloise parfois friable et à leur portée. Cela devrait se jouer à quelques détails, et il se pourrait qu’un drop soit inscrit dans cette rencontre.

► Le pari « Australie gagne » est coté à 1,90 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 246€ (161€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Un drop inscrit dans la rencontre » est coté à 3,75 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 403€ (318€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Australie gagne avec 5 points d’écart maximum » est coté à 4,00 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 425€ (340€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Pays de Galles Australie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Pays de Galles Australie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Sébastien Dallet : « Aujourd’hui, je peux m’endormir sans avoir bu »