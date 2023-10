Pronostic Pays de Galles Argentine : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

Le Pays de Galles confirme sa belle phase de poules

En difficulté depuis son Tournoi des Six Nations remporté en 2021, le Pays de Galles a enchaîné les mauvais résultats, ce qui a entraîné le renvoi du sélectionneur Wayne Pivac en décembre 2022. Sous les ordres du revenant Warren Gatland (en poste de 2007 à 2019), le XV du Poireau a d’abord fait pâle figure avant de revivre depuis le coup d’envoi de cette Coupe du monde 2023. En effet, les partenaires de Louis Rees-Zammit réalisent tout simplement un sans-faute jusqu’à maintenant et ont terminé à la 1re place du groupe C. Pour leur entrée en lice, ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle face aux Fidji (32-26). En revanche, le Pays de Galles est monté en puissance pour logiquement dominer le Portugal (28-8) ainsi que la Géorgie (43-19) et surtout infliger une véritable déroute à l’Australie lors de la 3e journée (40-6).

De son côté, l’Argentine affiche de moins bonnes dispositions. L’arrivée sur le banc de Michael Cheika en mars 2022 n’a pas reboosté les Pumas qui n’ont pas brillé lors des 2 derniers Rugby Championships (4es en 2022 et 3es en 2023). Ils sont donc arrivés en manque de confiance dans l’Hexagone cette année. Cela s’est ressenti lors de la 1re journée avec un revers subi contre l’Angleterre (10-27). Dans l’obligation de tout gagner par la suite, l’Argentine a facilement pris le dessus sur le Chili (59-5), mais a également galéré pour venir à bout des Samoa (19-10) et du Japon le week-end dernier (39-27). Au regard de sa forme actuelle, le Pays de Galles semble capable de venir à bout des Pumas ce samedi. Pour cela, Warren Gatland pourra compter sur son arme pas vraiment secrète, Louis Rees-Zammit, qui a déjà marqué 5 essais dans ce Mondial.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

