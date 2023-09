Pronostic Pays-Bas Grèce : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Les Pays-Bas se reprennent face à la Grèce

Après avoir manqué successivement les rendez-vous de l’Euro 2016 et du Mondial 2018, les Pays-Bas sont parvenus à se hisser en 8es de finale du championnat d’Europe 2020 et en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Déterminée à poursuivre sa montée en puissance, la sélection batave espère jouer les premiers rôles en Allemagne l’an prochain. Pour leurs débuts dans les éliminatoires, les Pays-Bas ont été surclassés par l’équipe de France au Stade de France (4-0). Ensuite, ils se sont logiquement repris face à la modeste formation de Gibraltar (2-0). Actuellement, les Pays-Bas accusent 9 points de retard sur la France (1re) et 3 sur la Grèce (2e), mais avec plusieurs matchs de retard par rapport à leurs adversaires, car ils ont disputé le Final 4 de la dernière Ligue des nations. Malheureusement pour elle, la sélection batave n’a guère brillé devant ses supporters en s’inclinant contre la Croatie (2-4, après prolongation) et contre l’Italie dans le match pour la 3e place (2-3). En cas de victoire ce jeudi, les hommes de Koeman, de retour à la tête des Oranje, effectueraient une belle remontée dans l’optique de la qualification. Pour atteindre cet objectif, Koeman s’est appuyé sur un groupe assez classique dans lequel on retrouve Blind (Gérone), De Vrij (Inter), Van Dijk (Liverpool), Dumfries (Inter), De Ligt (Bayern), De Jong (Barcelone), Simons (Leipzig), ou Gakpo (Liverpool). Habituellement convoqué, Memphis Depay est forfait pour ce rassemblement.

En face, la Grèce se déplace à Eindhoven dans l’espoir de ramener un résultat pour conserver sa seconde place. Championne d’Europe 2004 à la surprise générale, la sélection grecque court après son lustre d’antan. En effet, les Grecs ont disputé en 2014 au Brésil leur dernière compétition internationale. Incapables de se qualifier pour les derniers Euros et Mondiaux, les hommes de Poyet espèrent tirer leur épingle du jeu lors de ces éliminatoires. Avec une équipe de France très bien partie, la Grèce devrait lutter avec les Pays-Bas pour le second accessit de la poule. Pour leurs débuts lors de cette campagne de qualification, les Grecs ont pris le meilleur sur Gibraltar (0-3) avant de confirmer à domicile face à l’Irlande (2-1). Ensuite, la sélection grecque a offert une belle résistance face à la France, mais a fini par craquer sur un penalty de Mbappé (1-0). Pour ramener un résultat des Pays-Bas, Poyet compte sur Vlachodimos (Nottingham), Tsimikas (Liverpool), Mavropanos (West Ham), Retsos (Olympiacos, passé par l’AS Saint-Étienne), Bakasetas (Trabzonspor), Mantalos (AEK), Pavlidis (AZ) ou Giakoumadis (Atlanta). Devant son public, la sélection batave est dans l’obligation de s’imposer face à la Grèce pour ne pas se retrouver distancée dans la course à la qualif.

Evan Ferguson forfait contre l'équipe de France