Pronostic Panathinaïkos Braga : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des Champions

Braga ne tombe pas dans le piège du Panathinaikos

Vice-champion de Grèce l’an passé, le Panathinaikos a débuté ces barrages en prenant le meilleur sur la formation ukrainienne du Dnipro-1 (5-3 en cumulé). Ensuite, les Grecs ont retrouvé l’Olympique de Marseille contre lequel ils ont fait un excellent match aller pour arriver au Vélodrome avec un avantage d’1 but. Malmenés par les Olympiens dans les Bouches-du-Rhône, les partenaires de Bernard (buteur à l’aller face à l’OM) ont réussi à pousser les Marseillais à disputer les tirs aux buts où ils se sont montrés très efficaces. Qualifiés pour ce dernier tour, le Pana a souffert au Portugal mais a de nouveau frappé dans le temps additionnel pour se retrouver dans une situation qui lui laisse espérer de disputer la Ligue des Champions (2-1). De plus, le club grec a parfaitement lancé son championnat avec une nette victoire contre Volos (3-0). Dans cette formation, on retrouve des éléments de qualité comme les Verbic, Sporar, Djuricic, ou Vilhena.

En face, Braga est une formation habituée à disputer les coupes européennes mais pas la C1. Souvent dans l’ombre des grands au Portugal (Sporting, Benfica et Porto), le Sporting est certainement l’un des clubs les plus réguliers derrière ce trio. L’an passé, Braga avait même fini en troisième position de son championnat et avait également atteint la finale de la Coupe face au FC Porto. Ayant l’opportunité de jouer la Ligue des Champions, la formation portugaise n’a rencontré aucun problème pour se défaire des Serbes du TSC (7-1). Alors qu’ils pensaient avoir fait le plus dur face au Panathinaikos grâce à des réalisations de l’Espagnol Ruiz et de Djalo, à chaque fois servis par l’international portugais Ricardo Horta, Braga s’est relâché et a encaissé un but préjudiciable dans le temps additionnel. En championnat, le club portugais a disputé deux rencontres avec un succès contre Chaves mais une défaite face à Famalicao. Grâce à son expérience européenne, Braga devrait être en mesure de gérer la pression mise par le Pana’ pour au moins accrocher le nul.

