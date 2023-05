Pronostic Osasuna Atlethic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un derby basque cadenassé entre Osasuna et Bilbao

La 36e journée de Liga se conclut par un derby basque entre deux formations qui se sont affrontées à plusieurs reprises déjà cette saison, Osasuna et l’Athletic Bilbao. En effet, en plus du match aller à San Mames (0-0), les 2 équipes s’étaient affrontées en demi-finale de la Coupe d’Espagne, au cours de laquelle Osasuna avait décroché sa qualification lors des prolongations du match retour (1-1 après avoir gagné 1-0 à Pampelune). Ensuite, le club basque s’est incliné en finale face au Real Madrid (2-1). Depuis cette défaite, Osasuna s’est repris en disposant d’Almeria (3-1) mais n’a rien pu faire face à l’Atletico (3-0) le week-end dernier. 10e de Liga, la formation basque accuse seulement 3 points de retard à l’orée de cette journée sur le dernier strapontin qualificatif pour une compétition européenne, occupé par … l’Athletic Bilbao.

En effet, l’équipe dirigée par Valverde se trouve (avant le match de Séville se jouant mercredi) sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Bilbao fait face à une rude concurrence puisque Gérone, le FC Séville et Osasuna sont à quelques encablures. Après avoir connu une bonne période, l’Athletic a vécu un passage compliqué de 4 matchs sans la moindre victoire, face à des adversaires compliqués (FC Séville, Betis, Atletico et Majorque à domicile). En revanche, les Basques se sont relancés le week-end dernier en dominant le Celta Vigo (2-1) avec un Inaki Williams inspiré, buteur et passeur décisif pour Berenguer. Ce succès offre à Bilbao une fin de saison intéressante avec une place européenne à conserver. Pour ce derby basque, nous voyons comme lors des 3 premières rencontres un match très serré qui devrait se jouer sur un détail.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

