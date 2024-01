Pronostic OM Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1 + 10€ offerts sans déposer d’argent

DERNIERS JOURS pour récupérer 10€ offerts sans avoir à déposer d’argent !

OM – Monaco : sur quoi jouer vos 10€ ?

Étant donné qu'il s'agit d'un pari gratuit de 10€ sans pression, vous pouvez par exemple tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

Nos pronostics OM – Monaco

Un OM qui ne gagne plus

Plombé par un début de saison chaotique, l’Olympique de Marseille tente de redresser la barre depuis plusieurs semaines. Si des progrès ont été constatés à l’arrivée de Gattuso, le club phocéen doit seulement se contenter de la 7e place à 6 points du podium, objectif du club. Depuis son succès étriqué au Vélodrome face à Clermont (2-1), Marseille n’a plus remporté de matchs en Ligue 1 avec deux nuls face à Montpellier (1-1) et contre Strasbourg (1-1) pour commencer 2024. Lors de cette rencontre, les Olympiens avaient ouvert le score par Gigot, mais ont été rejoints dans le temps additionnel par le Racing. Le week-end dernier, la formation olympienne a de nouveau subi une contre-performance en s’inclinant lors de la séance des tirs au but, à Rennes en Coupe de France. Désormais, les hommes de Gattuso ne jouent plus que sur deux tableaux, la Ligue 1 et la Ligue Europa avec un 16e à venir face au Shakhtar.

Un Monaco costaud en déplacement

En face, l’AS Monaco est en quête de rachat puisqu’elle a subi un lourd revers en Ligue 1 pour son premier match de l’année face à Reims (1-3) à Louis-II. À la suite de cette défaite, le club du Rocher est descendu en 4e position. Si l’ASM doit avoir un œil dans le rétroviseur, puisque Lille n’est qu’à 2 points, le club de la Principauté a le podium en ligne de mire, puisque Nice, second, est seulement à 2 unités. Depuis son revers contre le club champenois, Monaco s’est sorti du piège Rodez (1-3) en Coupe de France avec un triplé de son capitaine Wissam Ben Yedder. Au prochain tour, les Monégasques affronteront Rouen pour une place en quarts de finale. Depuis le début de saison, la bande de Hutter est plus efficace loin de ses bases que dans son stade Louis-II. Pour finir 2023, les partenaires de Fofana avaient dominé Rennes et Toulouse en déplacement.

Beaucoup d’absents des deux côtés

Dans cette période de CAN, Marseille déplore plusieurs absences avec Mbemba, Ounahi, Sarr, Ndiaye ou Harit. De plus, le club a vu Nadir et Murillo sortir sur blessure face à Rennes, et Gigot est suspendu. À l’instar de Marseille, Monaco compte plusieurs internationaux, puisque Singo, Salisu, Jakobs, Diatta, Camara ou Minamino sont en sélection.

Les compositions probables pour OM – Monaco :

OM : Pau Lopez – Jousselin, Meïté, Balerdi – Clauss, Veretout, Kondogbia, Onana, Garcia – Vitinha, Aubameyang,

Monaco : Köhn – Magassa, Maripan, Kehrer – Vanderson, Fofana, Zakaria, Ouattara – Akliouche (ou Golovin) – Ben Yedder, Balogun.

Un match nul, mais plein de buts ?

Vainqueur de ses 4 derniers déplacements, Monaco pourrait résister à l’OM pour prendre au moins le point du nul. Marseille est invaincu au Vélodrome cette saison, mais il reste à domicile sur un 1-1 face à Strasbourg, et n’a plus gagné depuis 3 rencontres toutes compétitions confondues. Auteur de 7 réalisations sur les 4 derniers matchs de son équipe, dont un triplé inscrit samedi face à Rodez, Ben Yedder est attendu.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

