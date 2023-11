Pronostic OM Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM s’en sort face à Lille

L’Olympique de Marseille vit un début de saison très compliqué, pas aidé par ses supporters. En effet, la formation olympienne a fait face en début de saison au mécontentement de ses associations de supporters, qui n’ont pas hésité à critiquer durement les choix de la direction. Ce meeting a entraîné le départ de l’entraîneur Marcelino. Avec l’arrivée de Gattuso, l’OM pensait pouvoir désormais se focaliser sur le sportif, ce fut le cas lors des dernières rencontres avec notamment de très belles victoires à domicile face au Havre (3-0) et contre l’AEK Athènes (3-1). Mais alors que Marseille s’apprêtait à affronter Lyon dans le traditionnel Olympico, des supporters marseillais en ont décidé autrement en attaquant le bus des Lyonnais, blessant sévèrement le coach Grosso. Suite à cette attaque, la rencontre a été reportée. A l’orée d’affronter Lille, le club phocéen se trouve dans une situation particulière puisqu’il doit à la fois gérer ses supporters mais aussi enchaîner sur le plan sportif. Actuellement, les partenaires de Valentin Rongier sont en 9e position avec 8 points de retard sur le troisième, et un match à jouer donc face à l’OL.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Lille sort d’un exercice intéressant conclu en 5e position et vise encore l’Europe cette année. La formation nordiste doit ce regain de forme à son coach Fonseca. Le bon travail réalisé par le Portugais a attisé les convoitises puisqu’il était dans la short list de… l’OM pour remplacer Tudor. En Conference League, le LOSC a pris les commandes de son groupe grâce à sa dernière victoire sur le Slovan Bratislava. En Ligue 1, la formation lilloise est en forme puisqu’elle est invaincue lors des 4 dernières journées. Les hommes de Fonseca se sont notamment imposés lors des 2 dernières journées face à deux équipes du haut de tableau, Brest (0-1) et Monaco (2-0). Si Jonathan David est assez calme depuis quelques semaines, les Yazici ou Zhegrova sont en pleine forme. 4e de Ligue 1, le LOSC se déplace avec ambition à Marseille mais s’attend à un match compliqué. Car Lille est tout de même bien moins costaud en déplacement. En effet, ce match gagné à Brest est le seul remporté à l’extérieur depuis le début de saison par les Nordistes toutes compétitions confondues. Déterminé à remettre le sportif en avant et sur 2 belles victoires à domicile, Marseille pourrait s’imposer face à Lille.

► Le pari « victoire OM » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à1,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 150€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce OM – Lille :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic OM Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Olivier Létang attend des garanties avant le déplacement du LOSC à Marseille