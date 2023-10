Pronostic OM Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM, à bon port face au Havre

L’Olympique de Marseille a connu un moment particulièrement chargé avec le départ de Marcelino, la prise de recul de la direction, et les tensions avec les groupes de supporters. Au final, Longoria a décidé de rester à la tête du club et vient de nommer Gennaro Gattuso comme entraîneur. Le technicien italien fait face à une mission relevée dans un contexte toujours aussi tendu. Arrivé suite à la débâcle du Parc des Princes, l’ancien milieu de terrain du Milan AC a seulement bénéficié de quelques jours pour préparer sa formation pour le déplacement à Monaco. Au final, ses hommes se sont inclinés contre une équipe monégasque leader qui réalise une très bonne entame de championnat (3-2). Néanmoins, cette rencontre a permis de voir le style souhaité par Gattuso. En effet, son OM devrait proposer un jeu offensif basé sur un pressing haut. Cette tactique nécessite une débauche d’énergie importante et Marseille semble actuellement court physiquement, notamment en seconde période. Ce fut de nouveau le cas en milieu de semaine face à Brighton en Europa League, où le club olympien avait réalisé une superbe première mi-temps avant de progressivement faiblir au fil de la rencontre. Finalement, les Marseillais ont limité la casse en obtenant un nouveau nul (2-2) après celui obtenu à l’Ajax (3-3). Les chantiers sont importants pour Gattuso qui doit notamment solidifier sa formation, très perméable. De plus, l’Italien ne pourra pas compter sur Veretout (blessé jeudi), tandis que les Harit ou Correa ont aussi été touchés contre les Seagulls.

Champion de Ligue 2 en titre, Le Havre se comporte plutôt bien pour son retour dans l’élite pour un promu. Dixième de Ligue 1, le Havre possède 3 points d’avance sur le premier relégable, Lorient. Paradoxalement, la formation normande a déjà perdu deux fois à domicile (Brest et Lille) mais est toujours invaincu en déplacement avec trois nuls à la clé face à Montpellier, Rennes et Lyon. Dans cette formation, on retrouve des éléments comme Nego, Bayo, Salmier, Kuzyaev ou Alioui. Les 2 derniers cité sont les 2 meilleurs buteurs du club. Malgré la fatigue de son match européen, l’OM, pas loin de dominer une équipe de Brighton difficile à battre, devrait trouver les ressources pour s’imposer face au Havre et repartir ainsi sur une dynamique positive. Les possible absences de Correa et Harit dans le 11 de départ devraient offrir du temps de jeu à Vitinha, meilleur buteur du club en championnat avec Sarr (2 buts chacun).

