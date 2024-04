Pronostic OM Benfica : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa + 10€ offerts sans déposer d’argent

A l’occasion de ce match retour qui s’annonce exceptionnel, ParionsSport vous offre 10€ sans avoir à déposer d’argent pour parier sur nos pronostics OM – Benfica. Un bonus exclusif qui se termine lundi, profitez-en vite !

Un OM mal embarqué mais toujours vivant

L’Olympique de Marseille, en difficulté ces dernières semaines, a confirmé sa mauvaise forme actuelle lors de son match au Stade de la Luz. Face à Benfica en quart de finale aller, les hommes de Jean-Louis Gasset ont livré une prestation décevante, s’inclinant 2-1 malgré un but d’Aubameyang, le meilleur buteur de la compétition, qui a néanmoins maintenu l’espoir pour le match retour. En Coupe d’Europe cette saison, le club français affiche un visage intéressant, avec des performances solides à domicile en phase de poule ou en phase à élimination directe : que ce soit face au Shakhtar (3-1) après avoir concédé le nul au match aller (2-2) ou face à Villarreal (4-0) malgré un match retour perdu en Espagne (3-1). En revanche, en championnat, la situation est plus complexe pour les Olympiens, actuellement huitièmes de Ligue 1 et en proie à une série de trois défaites consécutives contre Rennes, Paris et Lille.

Benfica devra faire face au Vélodrome

Benfica a donc pris l’avantage en remportant le match aller (2-1) mais tout n’est pas rose cette saison pour les Lisboètes, à l’image des sifflets de son public, et du but encaissé en fin de rencontre. Difficile vainqueur des Glasgow Rangers au tour précédent, après avoir arraché sa place dans cette C3 lors de la dernière journée de Ligue des Champions, Benfica rencontre des difficultés ces dernières semaines face au rival du Sporting (défaite en championnat et en Coupe du Portugal), ce qui a suscité le mécontentement de nombreux supporters réclamant le départ de leur entraîneur. Actuellement 2e du championnat portugais, Benfica a battu Moreirense ce week-end à domicile (3-0) mais s’éloigne de plus en plus d’un nouveau titre, avec désormais 7 points de retard sur le leader, le Sporting, qui a remporté son match en retard lundi.

Un OM renforcé ?

Jean-Louis Gasset pourrait récupérer Clauss et Sarr pour ce match retour. En revanche, Quentin Merlin a été contraint de sortir sur civière à Benfica et semble souffrir d’une grosse entorse à la cheville. Cependant, le fer de lance de l’équipe marseillaise, le meilleur buteur de la compétition, Aubameyang, sera bien présent en tant que titulaire. De leur côté, Benfica pourra compter sur un groupe au complet et notamment sur son joueur expérimenté, Angel Di Maria, qui a marqué lors de la première rencontre.

Les compos probables pour OM – Benfica :

OM : Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi, Murillo – Veretout, Kondogbia, Harit – Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang.

Benfica : Trubin – Bah, Silva, Otamendi, Aursnes – Neves, Florentino Luis – Di Maria, Rafa Silva, Neres – Tengstedt (ou Cabral).

L’OM capable d’un exploit face à Benfica

Assurément, dans un Vélodrome animé, l’OM devra livrer une performance exceptionnelle pour espérer décrocher une place en demi-finale de la Ligue Europa. Marseille bénéficiera d’un petit avantage ce week-end, sans match à jouer, tandis que Benfica affrontera Moreirense. Le coach français pourra compter sur la forme impressionnante de son attaquant vedette cette saison, Aubameyang, meilleur buteur de l’OM et de la Ligue Europa. Ayant marqué au match aller, le Gabonais est un habitué des joutes européennes et pourrait une fois de plus faire trembler les filets sur son propre terrain. L’OM rêve d’un exploit renversant comme a pu le faire son rival parisien mardi, et cela passe par une victoire dans un Vélodrome où Marseille n’a perdu qu’un seul match cette saison toutes compétitions confondues.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

