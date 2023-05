Pronostic OM Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Marseille tranquille face à Angers

Battu dans le choc face au Racing Club de Lens (2-1) le week-end dernier, l’Olympique de Marseille se retrouve en 3e position avec 6 points d’avance sur Monaco et 2 de retard sur les Sang et Or. Tout reste encore possible pour le club phocéen qui veut terminer à cette 2e place, qui permet de participer directement à la Ligue des champions. Avant son revers face à Lens, l’OM avait aligné 8 journées sans la moindre victoire. Dans ce sprint final, Marseille pratique un jeu très plaisant avec des éléments comme Alexis Sanchez, meilleur buteur du club, mais privé d’un 14e but par Turpin samedi dernier. Cette saison, Marseille a un peu plus de mal que d’habitude au Vélodrome, mais reste tout de même sur deux succès face à Troyes (3-1) et contre Auxerre (2-1). Lors des prochaines journées, la formation olympienne a un calendrier plutôt favorable avec également des oppositions à venir face à Lille, Brest et Ajaccio. Ce dimanche, Marseille affronte le dernier, Angers, qui est condamné à la Ligue 2.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Déjà relégué, Angers est tourné vers la préparation de la saison prochaine. À la suite du départ de Stéphane Moulin, Angers n’a jamais retrouvé la stabilité qui avait permis au club de finir régulièrement dans le ventre mou du classement. De plus, la formation angevine a connu de nombreux problèmes extrasportifs néfastes pour la stabilité du club. Il y a quelques semaines de cela, Angers avait jeté toutes ses forces pour tenter de se sauver et avait réussi à accrocher Nice (1-1) et surtout à battre Lille (1-0). Ces améliorations sont restées vaines, car le club de l’Anjou a depuis perdu les 4 dernières journées. Le week-end dernier, les partenaires de Bentaleb ont largement été dominés à domicile par Monaco, mais s’en sont plutôt bien sortis au tableau d’affichage (1-2). Devant son public, Marseille va vouloir se reprendre après sa défaite dans le Nord et devrait prendre facilement le dessus sur un SCO en roue libre.

► Le pari « Victoire Marseille avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,48 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Sanchez buteur » est coté à 1,88 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 276€ (376€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Marseille – Angers :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic OM Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Tactique : Rémy Cabella a retrouvé une famille