Pronostic Niort Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort et Laval se neutralisent

Si la course pour accompagner Le Havre en Ligue 1 s’annonce passionnante, la lutte pour le maintien est intense, car de Valenciennes, 12e, à Niort, calé en dernière position du classement, il n’y a que 10 points. Le week-end dernier, les Chamois ont réalisé une très mauvaise opération en s’inclinant sur la pelouse de Pau (1-0), premier non-relégable. Cette défaite est la 4e consécutive pour la formation des Deux-Sèvres. Cette saison avait mal démarré, puisque Sébastien Desabre était parti après quelques journées pour devenir sélectionneur de la République démocratique du Congo. Ensuite, ni Rui Almeida ni Tchomogo ne sont parvenus à relancer l’équipe. Dernièrement, le club a intronisé Bernard Simondi pour tenter de se sauver. Pour sa première, ses protégés se sont donc inclinés à Pau et affrontent ce samedi une autre équipe mal classée, Laval.

Promu cette saison, Laval avait réussi une première partie de saison correcte qui lui avait permis de prendre ses distances avec la zone de relégation. Depuis la reprise, le Stade alterne les bons passages et des périodes plus compliquées. Actuellement, la formation mayennaise n’est pas au mieux avec 3 revers de rang face à Quevilly Rouen (0-1), Le Havre (2-1) et le week-end passé à domicile contre le Paris FC (1-2). À la suite de cette dernière défaite, Laval a reculé en 15e position et ne dispose plus que de 3 points d’avance sur le premier relégable, Rodez. Les Lavallois sont en danger et ont besoin de repartir de l’avant. Avant leur mauvaise série, les Tangos avaient réussi à s’imposer à Pau dans un match également très important dans l’optique du maintien. Cet affrontement entre deux formations qui enchaînent les défaites ces dernières semaines pourrait se conclure sur un match nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

