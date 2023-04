Pronostic Nîmes Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre se sort du piège à Nîmes

La Ligue 2 nous offre de très belles luttes à tous les étages avec d’un côté la course à la montée en Ligue 1 et de l’autre celle pour le maintien. Le Nîmes Olympique est concerné par cette dernière. Actuellement, la formation gardoise se trouve en avant-dernière position du classement avec 4 points de retard sur le premier non relégable, Valenciennes. Les Crocos ne peuvent plus se permettre de faux pas et comptent sur le soutien de leur stade temporaire des Antonins (les Costières sont en travaux) pour prendre 3 points importants ce samedi. Les supporters gardois ont poussé leur équipe lors des deux dernières réceptions, ce qui leur a permis de s’imposer face à Quevilly Rouen (2-0) et Annecy (4-0). Les hommes de Bompard font face à une adversité bien plus élevée ce samedi avec la venue du leader havrais. Le week-end dernier, les Nîmois ont réalisé une mauvaise opération en s’inclinant à Amiens (1-0).

En face, Le Havre est toujours aussi solide, puisqu’il est invaincu depuis son déplacement à Valenciennes en début de saison. Cependant, les Normands gagnent peu ces dernières semaines, accumulant les matchs nuls. En effet, les Havrais ont été tenus en échec à 6 reprises lors des 9 dernières journées. À la suite de cette série, le HAC ne compte plus que 5 points d’avance sur Bordeaux, 2e. Les Havrais seraient inspirés de s’imposer pour s’offrir une dernière ligne droite tranquille pour retrouver la Ligue 1. Le week-end dernier, les hommes de Luka Elsner ont de nouveau partagé les points avec Guingamp (0-0). En déplacement, le bilan havrais est de 5 nuls et 2 succès lors des 7 derniers voyages. Toujours aussi solide, Le Havre devrait se sortir du piège nîmois pour prendre des points précieux dans l’optique de monter en Ligue 1.

