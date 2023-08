Pronostic Nice Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice enfonce Lyon

L’affiche du dimanche soir en Ligue 1 met aux prises deux formations pas au niveau de leurs ambitions avec Nice et l’Olympique lyonnais. Depuis l’arrivée d’Ineos, le Gym est souvent annoncé parmi les candidats aux places européennes. L’an passé, le club azuréen a raté son championnat (9e), mais s’était hissé en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence face à Bâle où il aurait certainement mérité mieux. Lors de l’intersaison, le club s’est mis à la recherche d’un entraîneur et a finalement jeté son dévolu sur l’Italien Farioli. Réputé pour être un disciple de De Zerbi, le technicien passé par Sassuolo a pour objectif de mettre en place un jeu plaisant. En matière d’effectif, l’OGCN a misé sur Jérémie Boga et Morgan Sanson. Le premier est blessé, mais le 2e est très bon. De plus, le club niçois fait la chasse à un latéral gauche avec Lucas Digne en ligne de mire. Pour ses débuts en L1, Farioli a vu ses protégés signer deux matchs nuls face à Lille (1-1) et contre Lorient (1-1). Lors de ces 2 rencontres, Nice a par deux fois ouvert le score, mais a été repris en fin de rencontre. Face aux Merlus, les Niçois ont été malheureux de ne pas avoir décroché les 3 points au regard de leur domination, avec un Laborde dans tous les bons coups. De plus, une erreur défensive leur a coûté la victoire.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, l’Olympique lyonnais court après son lustre d’antan. Place forte du football français dans les années 2000, l’OL sort d’un nouvel exercice décevant, fini 7e. L’arrivée d’un nouveau propriétaire laissait présager un changement de cap. Finalement, le club semble imploser avec Aulas qui a du mal à digérer son éviction, un président américain distant, un entraîneur prêt à renoncer et des joueurs perdus. Pour son 1er match de l’année, Lyon a livré une partie intéressante à Strasbourg (2-1), mais a payé cash ses erreurs. Ensuite, la formation rhodanienne était attendue à domicile contre Montpellier. Cette rencontre censée relancer le club a connu un visage opposé avec une lourde défaite concédée (1-4). À l’instar du revers en Alsace, Lyon a payé au prix fort ses bévues défensives. En plus, comme un symbole, Alexandre Lacazette s’est fait exclure. Le capitaine lyonnais a souvent été le sauveur de son équipe l’an passé. Pour ce déplacement à Nice, Blanc sera privé de son meilleur buteur et a priori toujours de ses cadres Lope et Lovren. Face à une formation niçoise où l’on perçoit les prémices du jeu souhaité par Farioli, l’OL pourrait subir une nouvelle déconvenue à une semaine de recevoir le PSG.

► Le pari « Victoire Nice » est coté à 2,12 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 212€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « victoire Nice ou match nul et plus de 1,5 but » est coté à 1,56 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 156€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Nice – Lyon avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nice Lyon encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Nice Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1