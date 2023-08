Pronostic Nice Lille : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice repart de bonnes bases face à Lille

La Ligue 1 démarre ce vendredi avec une très belle affiche entre Nice et Lille. Cette nouvelle saison s’annonce très intéressante avec le resserrement à 18 clubs. L’an passé, les Aiglons ont réalisé un exercice décevant avec une 9e place. Néanmoins, le club azuréen avait brillé sur la scène européenne avec un quart de finale face au FC Bâle. Arrivé il y a quelques saisons, Ineos se montrait ambitieux mais n’arrive pas à répondre aux attentes initiales. Cet été, les dirigeants niçois ont misé sur Francesco Farioli, arrivé d’Alanyaspor. Peu connu du grand public, l’Italien propose un jeu très plaisant, inspiré par son mentor De Zerbi. En plus de ce changement sur le banc, l’OGCN s’est renforcé sur le terrain en signant deux très jolis coups, le premier avec Morgan Sanson en manque de temps de jeu à Aston Villa. L’ancien Marseillais sort de 6 bons mois avec le Racing Club de Strasbourg et devrait apporter toute son intelligence au cœur du jeu. Sur le front de l’attaque, la formation niçoise a misé sur Jeremy Boga, passé par Sassuolo et l’Atalanta Bergame. Dans le cadre de la préparation, le Gym a disputé plusieurs rencontres amicales avec des résultats décevants puisqu’il ne s’est imposé qu’une seule fois face à Montpellier (1-0). Pour le reste, le club niçois a fait un nul face à Villarreal (1-1), pour des revers contre Lausanne (3-1), Braga (2-0) et contre la Fiorentina (1-2). Malgré cela, les Niçois sont ambitieux avec les Moffi (18 buts la saison passée en L1 avec Lorient et le Gym), Laborde ou Thuram finalement resté au club.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Lille a été l’une des bonnes surprises de la saison dernière. En effet, après une année compliquée sous la houlette de Jocelyn Gourvennec, le LOSC s’est repris avec le portugais Fonseca à sa tête. Convoité par l’OM, le Lusitanien est resté au club tout comme le meilleur buteur du club Jonathan David. En revanche, la formation nordiste a perdu les Weah, Fonte, Angel Gomes ou Bamba. Pour se renforcer, le club lillois a misé sur le champion du monde français Samuel Umtiti, qui s’est relancé du côté de Lecce, sur le latéral droit Tiago Santos et la pépite islandaise Hakon Haraldsson. Lors de la dernière journée de Ligue 1, la formation lilloise a été tenue en échec par Troyes (0-0), ce qui a eu pour conséquence de lui faire manquer l’Europa League. En revanche, les Dogues disputeront les barrages Conference League. Pour se tenir prêt pour cette 1ère journée de championnat, le LOSC a livré plusieurs matchs amicaux avec un bilan satisfaisant de 3 succès, un nul et un revers. Cette affiche entre une équipe niçoise seulement battu 2 fois à domicile en championnat en 2023 et une formation du LOSC qui avait terminé sa saison passée par 5 déplacements sa victoire (3 défaites, 2 nuls) devrait tourner en faveur des locaux. Les Aiglons pourraient tenir au moins le nul.

► Le pari « Victoire Nice ou match nul » est coté à 1,47 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 194€ (294€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « victoire Nice » est coté à 2,95 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 450€ (550€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Moffi buteur » est coté à 2,92 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 484€ (584€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Nice – Lille :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nice Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Rémy Cabella fait son mea culpa après son match cauchemar