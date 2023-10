Pronostic Newcastle Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Newcastle enchaîne face à Dortmund

En finissant en 4e position de Premier League, Newcastle a décroché sa place en Ligue des champions. Lors de leur premier match, les Magpies ont souffert, mais ont réussi à prendre un point à San Siro face à l’AC Milan (0-0). Ensuite, la formation anglaise a reçu le Paris Saint-Germain dans un St James Park en ébullition. La Toon Army, dans le public, a certainement permis à son équipe de se sublimer pour prendre facilement le dessus sur le club de la capitale (4-0). Grâce à ce succès, la formation anglaise a pris les commandes de ce groupe relevé. Ce mercredi, les hommes d’Eddie Howe sont conscients qu’un succès est important avant de jouer deux matchs en déplacement lors du match retour. Pas aidé par un début de calendrier compliqué, Newcastle est 6e de Premier League, car il a perdu 3 matchs en début de saison face à City, Liverpool et Brighton. Depuis ce mauvais passage, les Magpies ont retrouvé de leur superbe en restant invaincu avec 4 victoires et un nul face à West Ham (2-2). Le week-end dernier, Newcastle a livré une superbe prestation face à Crystal Palace (4-0). Remplaçant au cours de cette rencontre, Tonali est sous la menace d’une suspension pour avoir parié. Absent face au PSG pour blessure, Wilson est revenu de blessure depuis. Pour sa 1re titularisation depuis son retour, il a su inscrire son 5e but face à Palace, en 8 matchs de Premier League.

En face, le Borussia Dortmund a pris un coup de massue l’an passé en ratant le titre en Bundesliga sur la dernière journée alors qu’il avait les cartes en mains. Cette contre-performance a empêché les Marsupiaux de bien redémarrer. Pour ses débuts dans cette Ligue des champions, Terzic avait décidé d’aligner une équipe défensive face au PSG. Ce choix n’a pas fonctionné, puisque le Borussia s’est incliné au Parc des Princes (2-0). Ensuite, le club allemand n’a pas pu se défaire à domicile de l’AC Milan (0-0). Avec un seul point pris, le BvB doit se réveiller pour ne pas compromettre ses chances de qualification. En Bundesliga, Dortmund a remis les gaz, puisqu’il est sur une bonne dynamique avec 5 victoires de rang. Le week-end dernier, les partenaires de Marco Reus ont souffert, mais ont réussi à dominer à domicile le Werder Brême (1-0) grâce à Brandt. Devant son incroyable public, Newcastle pourrait enchaîner après sa belle victoire contre Paris. Face à un adversaire qui n’a pas encore marqué en C1 cette saison.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

