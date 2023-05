Pronostic Naples Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter sur sa lancée face au Napoli

Dans cette dernière ligne droite de la saison, le Napoli profite et célèbre avec ses tifosi son titre de champion. Les Partenopei ont logiquement remporté la Serie A en étant incroyablement forfait sur le début de saison. Peu aurait imaginé après les départs de Koulibaly, Mertens, Ruiz, ou Insigne que le Napoli soit en mesure de remporter le Scudetto. Les hommes de Spalletti ont même fait mieux puisqu’ils l’ont réalisé dès la 33e journée. Après tous les efforts dépensés, les partenaires de Di Lorenzo ont décompressé avec notamment un revers sur la pelouse de Monza lors de la dernière journée (2-0). Eliminé de la Ligue des Champions et de la Coppa Italia, Naples n’a gagné qu’un match sur les 4 dernières journées. Pour affronter l’Inter, Spalletti devrait s’appuyer sur ses attaquants Osimhen et Kvaratskhelia, qui ont illuminé la saison en Italie mais également sur la scène européenne. Dans les semaines à venir, le club napolitain va devoir lutter pour conserver ses 2 phénomènes fortement convoités.

De son côté, l’Inter vient de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, 13 ans après le titre décroché sous les ordres de Mourinho. Après avoir facilement remporté le match aller (0-2), la formation nerazzurri a parfaitement maîtrisé la seconde manche avec un Lautaro Martinez au sommet de son art. Impressionnant d’activité, le capitaine intériste a été récompensé de son incroyable débauche d’énergie par un but. Le champion du monde argentin pourrait d’ailleurs démarré sur le banc, au contraire de Lukaku qui prend sa chance ces dernières semaines dès qu’on lui offre des minutes (3 buts sur les derniers matchs) Plus fort que le Milan AC dans tous les secteurs de jeu, l’Inter arrivera en position d’outsider en finale de la C1 face à Man City. Après avoir été chahuté en interne suite aux 11 défaites concédées par son équipe en championnat, Simone Inzaghi est en train de marquer les esprits. En effet, l’ancien Laziale a permis à son équipe de se qualifier pour les finales de la Ligue des Champions mais aussi pour celle de la Coppa Italia. De plus, l’Inter est bien placé pour décrocher une place dans le Top 4 puisqu’il est 3e et possède 5 points d’avance sur le Milan AC qui est 5e. Sur une impressionnante série de 8 victoires consécutives, l’Inter se déplace sur un terrain qui lui réussit bien depuis quelques saisons, le stade Diego Armando Maradona. En effet, les Nerazzurri sont invaincus lors de leurs 4 derniers voyages à Naples. Sur la lancée de son excellente dynamique, l’Inter pourrait l’emporter chez un Napoli qui finit en roue libre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

