Pronostic Naples Fiorentina : Analyse, cotes et prono de la SuperCoupe d’Italie

La Fiorentina résiste au Napoli

Champion d’Italie l’an passé, le Napoli ne connaît pas la même réussite lors de cette saison. Arrivé pour succéder à Spalletti, Garcia a déjà été licencié, tandis que son remplaçant Mazzarri connait les mêmes difficultés. Lors des dernières semaines, la formation napolitaine a enchainé les contre-performances en s’inclinant notamment en 8e de finale de la Coppa Italia face à la modeste formation de Frosinone (0-4). En Serie A, les Napolitains ont perdu au stade Olympique face à la Roma et au Torino, pour un nul à domicile contre Monza (0-0). Finalement, les partenaires de Kvaratskhelia ont renoué avec le succès lors du derby face à la Salernitana (2-1), lanterne rouge de Serie A, sur des réalisations de Politano et Rrahmani. Dans cette période de Coupe d’Afrique des Nations, le Napoli ne pourra pas compter sur 2 cadres puisqu’Osimhen et Anguissa sont partis rejoindre leur sélection.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, la Fiorentina sort d’un très bel exercice où elle a montré toutes ses aptitudes en Coupe. En effet, le club toscan s’était hissé en finale de la Conference League et de la Coppa Italia, battu par West Ham et l’Inter. Cette saison, la Viola poursuit sur cette lancée puisqu’elle est en lice en 8e de finale de la Conference League et qu’elle disputera les demi-finales de la Coupe d’Italie face à l’Atalanta Bergame. Lors des quarts de finale, la formation florentine a pris le dessus sur Bologne lors des tirs aux buts avec une réalisation décisive de Maxime Lopez. En championnat, la bande à Italiano a eu un peu plus de mal lors des dernières rencontres avec un revers à Sassuolo (1-0) et un nul à domicile contre l’Udinese (2-2). A la suite de ces performances, la Fio’ reste tout de même en 4e position avec 3 points de plus que le Napoli, seulement 8e. Pour disputer cette demi-finale de Super Coupe d’Italie, Italiano déplore les absences de Gonzalez, Castrovilli, et Dodo blessés tandis que Kouamé est parti à la CAN. Au regard de sa dynamique actuelle, la Fiorentina semble en mesure de tenir tête à un Napoli dans le dur et privé de 2 titulaires importants.

► Le pari « Victoire Fiorentina ou match nul » est coté à 1,47 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 194€ (294€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Beltran buteur » est coté à 3,85 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 670€ (770€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Fiorentina » est coté à 2,80 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 460€ (560€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Napoli – Fiorentina :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Naples Fiorentina détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Fiorentina refroidit le Napoli au stade Maradona