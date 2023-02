Pronostic Nantes Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes trouve la clé à l’extérieur à Nantes

La 25e journée nous offre un derby breton entre équipes qui étaient engagées dans les compétitions européennes avec Nantes face à Rennes. Auteur d’une très bonne saison l’an passé, le club de Loire-Atlantique avait fini dans le milieu de tableau, mais avait surtout remporté la Coupe de France en dominant Nice. Qualifiés pour une compétition européenne, les Canaris ont certainement payé l’enchaînement des rencontres lors de la première partie de saison, mais ont aussi eu du mal à compenser le départ de Kolo Muani qui s’entendait à merveille avec Blas et Simon. Depuis la reprise, le FC Nantes se montre nettement plus régulier en L1 et enchaîne les bons résultats, avec seulement 2 revers concédés face à deux candidats au podium, Marseille (0-2) et Lens (3-1) le week-end dernier. Entretemps, les Nantais avaient réalisé une perf en accrochant la Juventus (1-1) en Italie, mais ont été surclassés au retour à la Beaujoire face à un Di Maria en feu (0-3).

De son côté, le Stade rennais est dans le coup pour les places européennes puisqu’il occupe la 5e place du classement. Cependant, les Bretons visent plus haut et souhaitent se mêler à la course à la Ligue des champions. Très bon avant la coupure imposée par le Mondial, Rennes a connu un passage à vide depuis la reprise. La grave blessure de Martin Terrier n’est certainement pas étrangère à ces difficultés, puisque l’attaquant avait réalisé une excellente première partie de saison. En milieu de semaine, les Bretons ont connu une déconvenue en Ligue Europa avec une défaite aux tirs au but face au Shakhtar. Lors du mercato, Rennes s’est renforcé en s’attachant les services de Karl Toko-Ekambi qui commence à trouver ses marques (2 buts sur les 3 derniers matchs), mais aussi de Djad Spence, venu compenser les absences sur le côté droit de la défense. Après avoir subi deux revers consécutifs en championnat face à Lille et Toulouse, Rennes s’est repris en dominant Clermont sur un doublé de Kalimuendo (2-0) dimanche dernier. Sur sa lancée, le club rennais a battu le Shakhtar Donetsk jeudi en C4, mais de manière insuffisante pour se qualifier (2-1). Au-dessus de Nantes en matière d’effectif, Rennes pourrait profiter d’un derby pour renouer avec le succès en déplacement.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

