Pronostic Nantes Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims plus costaud que Nantes

Proche de la relégation l’an passé, le FC Nantes s’était seulement sauvé lors de la dernière journée en s’imposant contre la lanterne rouge angevine et en profitant du faux-pas d’Auxerre à domicile. En début de saison, certains supporters du club de Loire-Atlantique ont rapidement été inquiétés par les résultats de leurs protégés, au point de vouloir le départ d’Aristouy. Au final, l’entraîneur des Canaris a redressé l’équipe qui a connu une bonne période et lui a permis de remonter en 7e position au classement. Actuellement, le FC Nantes compte 5 unités de plus que le 1er relégable. Après avoir successivement battu Strasbourg et Montpellier, le club nantais s’est lourdement incliné à Lens samedi dernier (4-0). Lors de cette rencontre, les Canaris avaient réalisé une bonne entame mais n’avaient pas été récompensés de leur effort face à des Lensois réalistes. A domicile, Nantes n’a plus perdu depuis la première journée alors qu’il a tout de même accueilli des équipes comme l’AS Monaco ou l’Olympique de Marseille. Revenu contre Lens, Mostafa Mohamed reste l’atout numéro 1 des Nantais.

En face, le stade de Reims est l’une des bonnes équipes du championnat. En L1 désormais, toutes les équipes se méfient du club champenois qui propose un jeu très plaisant. A l’orée d’affronter Nantes, Reims se trouve en 5e position du championnat avec 3 points de retard sur le troisième, Monaco. Solide, le club ne s’est incliné qu’à trois reprises face à Marseille lors de la 1re journée, contre une équipe brestoise en pleine bourre et face à un Monaco alors leader. Le week-end dernier, les Champenois ont dû s’arracher à domicile pour venir à bout de Lorient (1-0). Entré en cours de match, le jeune Wilson-Esbrandt a délivré les siens dans les dernières minutes sur une superbe frappe enroulée. Quelques minutes plus tôt, Will Still avait craqué sur le bord de touche et s’était fait logiquement expulsé. Ce dimanche, Reims compte faire bonifier cette victoire en enchaînant à Nantes. Avec les Teuma (4 buts), Daramy (2 buts) ou Oumar Diakité (1 but) notamment, la formation champenoise dispose d’un groupe de très bonne facture offensivement. En pleine confiance, Reims devrait accrocher au moins le nul face à une solide formation nantaise à la Beaujoire.

