Pronostic Nantes Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue1

Monaco face à un Nantes fatigué

Dans quelques semaines, Nantes va tenter de réussir le doublé en Coupe de France. Victorieux l’an passé en finale face à Nice, les Canaris se sont imposés dans leur demi-finale face à Lyon (1-0) en milieu de semaine, logiquement au vu de la physionomie du match. Dominateurs, les Nantais ont fait la différence sur un coup de génie de leur meilleur joueur, Ludovic Blas. Malgré cet excellent parcours, le FCNA ne doit pas oublier que le maintien n’est toujours pas assuré en championnat. Sans victoire lors des 6 dernières journées de Ligue 1, le club de Loire-Atlantique a dangereusement glissé vers la zone rouge, puisqu’il ne compte plus que 4 points d’avance sur Auxerre et Strasbourg. Mercredi dernier, les hommes de Kombouaré ont laissé de nombreuses forces face à l’OL. Le coach kanak devrait opérer quelques rotations comme la probable titularisation de Delort ou de Mollet, mais devrait possiblement s’appuyer sur ses cadres, à savoir Blas, Pallois ou Girotto, qui ont fourni beaucoup d’efforts.

De son côté, l’AS Monaco n’a plus qu’un seul objectif dans cette fin de saison, le podium de Ligue 1. À l’orée de cette journée, le club du Rocher accuse seulement 3 points de retard sur le duo OM – Lens. Tout reste encore possible pour l’équipe entraînée par Philippe Clement. Après avoir connu un passage compliqué, Monaco a profité d’un calendrier clément pour se remettre sur le bon chemin. Les Monégasques sont tout d’abord allés s’imposer sur la pelouse d’Ajaccio (0-2) avant de nous offrir un match fou face à Strasbourg (4-3) le week-end dernier. Dans une rencontre aux multiples rebondissements, l’ASM a réussi à accrocher 3 points précieux, mais a perdu Fofana, expulsé face à son ancienne équipe. Dans cette fin de saison cruciale pour le club du Rocher, Philippe Clement compte évidemment sur son capitaine Wissam Ben Yedder (17 buts en L1 cette saison). D’autant plus qu’Embolo est blessé. Face à des Nantais émoussés, Monaco devrait décrocher une victoire pour rester dans la course au podium.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

