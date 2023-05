Pronostic Montpellier Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier se reprend face à Lorient

En grande difficulté cette saison, Montpellier s’est relancé avec l’arrivée de Michel Der Zakarian. Le technicien français connaissait parfaitement bien la maison et a su rapidement trouver les leviers pour redonner confiance à son équipe. MDZ a fait passer le club d’une équipe qui flirtait dangereusement avec la relégation à la 12e place. Avec 11 points d’avance sur le 1er relégable, le MHSC est assuré de rester dans l’élite. Dans cette dernière ligne droite, Montpellier est l’une des formations les plus emballantes à voir évoluer. En effet, après avoir battu le Stade rennais en infériorité numérique (1-0) à la Mosson, Montpellier avait étrillé Monaco à Louis-II (0-4). Forts de ce succès, les Héraultais ont pensé réaliser le même type de prestations à Lyon. Avec un Wahi exceptionnel, auteur d’un quadruplé, le club montpelliérain pensait avoir fait le plus dur en menant 4-1 dans le Rhône, mais n’a pas su contenir la furia lyonnaise qui a permis à l’OL de s’imposer au terme d’une rencontre spectaculaire (score final 5-4). Malgré ce revers, les partenaires de Jordan Ferri ont montré leurs nombreuses qualités offensives.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Lorient finit cette saison sans enjeu. Auteur d’une entame de championnat d’excellente facture, les Bretons ont ensuite fait le nécessaire pour conserver leur avance sur la zone de relégation et décrocher tranquillement leur maintien. Après avoir connu une série de 5 journées sans la moindre victoire, la formation lorientaise s’est brillamment relancée en s’imposant au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (1-3), à 11 contre 10. Cette victoire de prestige a redonné énormément de confiance aux Merlus qui se sont ensuite défaits de Brest dans le derby (2-1). Ibrahima Koné a été le grand artisan de cette victoire avec un doublé. Cette affiche entre deux formations qui ne jouent plus rien devrait nous offrir un match spectaculaire. À domicile, Montpellier pourrait avoir une petite motivation en plus et faire chavirer de bonheur son public.

► Le pari « Victoire Montpellier » est coté à 1,78 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 256€ (306€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Wahi buteur » est coté à 1,85 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 270€ (474€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier Lorient :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Montpellier Lorient encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Lens privé de son kop contre Reims