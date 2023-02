Pronostic Montpellier Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier résiste à Lens

En grande souffrance depuis le début de saison, Montpellier a changé à 2 reprises d’entraîneur à la suite des échecs Dall’Oglio et Pitau. Le président Nicollin a décidé de rappeler une vieille connaissance de la maison, Michel der Zakarian. Artisan des belles années héraultaises, MDZ a tout de suite eu un impact sur les résultats de son équipe. En effet, lors de son premier match, ses protégés ont pris le dessus sur Brest (3-0) qui était son ancienne formation. Sur la lancée de cette belle prestation, les Montpelliérains sont allés arracher la victoire à Troyes (0-1) avec un but de Khazri en toute fin de rencontre. Grâce à ses deux derniers succès, le MHSC s’est donné de l’air par rapport à la relégation puisqu’il compte 7 points d’avance sur Troyes. Pour affronter Lens, Der Zakarian sera privé de Savanier, expulsé à Troyes, mais aussi de Mavididi, blessé. En revanche, Germain, Khazri, Wahi ou Nordin seront bien présents. En l’absence de Savanier, un duo Khazri-Wahi est attendu devant.

En face, le Racing Club de Lens s’est relancé le week-end dernier en prenant le dessus sur une équipe de Nantes (3-1) fatiguée de son match nul obtenu chez la Juve trois jours avant. Cette victoire est venue mettre fin à une série de 4 journées sans la moindre victoire pour les Lensois. Cette baisse de régime a valu aux Nordistes de perdre leur place sur le podium de la Ligue 1, puisqu’ils se retrouvent désormais en 4e position avec 1 point de retard sur Monaco. Les hommes de Franck Haise sont conscients qu’ils vont devoir retrouver leur rythme de début de saison pour concurrencer des formations comme Monaco et Marseille, qui semblent armées pour durer. Ce week-end, les Lensois ont une bonne opportunité à saisir, puisque l’OM affronte le PSG. Pour cela, les Sang et Or vont devoir retrouver leur allant en déplacement où ils ne se sont plus imposés depuis début novembre (en Ligue 1). Pour sa dernière sortie, Lens s’était incliné contre l’Olympique lyonnais (2-1). Face à une équipe montpelliéraine en regain de forme, Lens pourrait laisser des plumes en route et voir le podium s’échapper un peu plus en enchaînant un nouveau match sans victoire à l’extérieur.

