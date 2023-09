Pronostic Milan Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan enchaîne face à la Lazio

Champion surprise il y a 2 ans, le Milan AC sort d’un exercice où il a fait le nécessaire en accrochant une place dans le Top 4 et en se hissant en demi-finale de la dernière Ligue des Champions. Bien rentrés dans leur saison, les Rossoneri ont remporté leurs 3 premiers matchs de championnat mais ont ensuite connu un gros couac lors du derby avec une claque reçue face à l’Inter (5-1). Pour ses débuts en Ligue des Champions, la formation milanaise a largement dominé Newcastle (0-0) mais n’a pas réussi à percer le mur des Magpies. Depuis, les hommes de Stefano Pioli ont repris leur marche en avant en dominant le Hellas Vérone (1-0), grâce à une réalisation de Rafael Leao, et Cagliari (1-3) en milieu de semaine. Avec le revers de l’Inter lors de cette dernière journée, le Milan AC se retrouve à égalité avec les Nerazzurri en tête du Serie A. Ce samedi, les Milanais disputent un autre test face à la Lazio de Maurizio Sarri.

En face, la Lazio avait fini en 2e position de Serie A derrière le Napoli. Ce début de saison est en revanche plus compliqué. Après 7 journées, les Laziale se sont seulement imposés à 2 reprises face au Napoli (1-2) et en milieu de semaine contre le Torino (2-0). Lors de cette dernière rencontre, Vecino et le prometteur Zaccagni ont été les hommes décisifs. Les 3 points glanés font du bien au club romain qui est remonté à la 11e place. Engagé en Ligue des Champions, la Lazio s’est signalée en obtenant le point du nul face à l’Atlético Madrid en égalisant par son portier Provedel. Depuis l’entame de saison, la Lazio a eu du mal face à des adversaires à sa portée, mais a en revanche été à la hauteur dans les affiches face à Naples et l’Atletico. Mais face au Milan AC qui a retrouvé des ressources et qui joue à San Siro, cela sera sans doute compliqué pour la Lazio.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

