Pronostic Milan Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio contient l’AC Milan

En obtenant le point du nul contre l’Udinese en milieu de semaine, le Napoli a décroché un Scudetto amplement mérité. Le maigre suspense pour le titre est donc levé, cependant la dernière ligne droite du championnat italien s’annonce passionnante, puisque derrière, 6 équipes s’affrontent pour terminer dans le top 4. Six formations parmi lesquelles on retrouve notamment l’AC Milan et la Lazio. La formation lombarde est pour le moment dans une position défavorable, puisqu’elle occupe la 6e place avec 2 points de retard sur son grand rival de l’Inter (4e). Lors des 9 dernières journées de Serie A, la formation milanaise ne s’est imposée qu’à 2 reprises sur la pelouse du Napoli et contre Lecce à San Siro. Lors de ce passage, les Rossoneri se sont signalés en accumulant les matchs nuls (5 en 9 matchs). En milieu de semaine, les hommes de Stefano Pioli ont accroché in extremis un point face à une formation de la Cremonese (1-1) en grande difficulté. Lors de cette rencontre, les partenaires de Mike Maignan ont égalisé au bout du temps additionnel par Messias. Ce choc face à la Lazio lance une semaine très chargée, puisque quelques jours plus tard, l’AC Milan affronte l’Inter en demi-finales de la Ligue des champions. Pour cette affiche face à la Lazio, Pioli devrait déplorer seulement l’absence de Zlatan Ibrahimovic.

De son côté, la Lazio est actuellement en 2e position du classement avec 6 points d’avance sur les 5e et 6e places. Les Laziale vont tout faire pour conserver cet écart qui leur offre même le droit à l’erreur dans ce sprint final. Les protégés de Maurizio Sarri avaient connu une très bonne période en championnat depuis la mi-février en enchaînant les résultats positifs. Dernièrement, les Romains ont connu deux contre-performances consécutives avec un revers à domicile face au Torino (0-1) et surtout lors du choc à Giuseppe-Meazza face à l’Inter (1-3), alors qu’ils avaient le match en main. Néanmoins, la Lazio s’est parfaitement rattrapée en dominant Sassuolo en milieu de semaine dernière (2-0). Dégagé de compétitions européennes depuis son élimination par l’AZ Alkmaar en Ligue Europa Conférence, le club romain peut compter sur Zaccagni, excellent depuis le début de saison, avec 10 buts et 6 passes décisives. Il est le comeilleur buteur du club avec l’inamovible Ciro Immobile (10 buts). La Lazio devrait profiter d’une formation de l’AC Milan qui ne gagne plus en Serie A, mais qui est aussi tournée vers sa demi-finale de C1 face à l’Inter, pour accrocher un nul à San Siro. D’autant que Milan enchaîne les nuls sur ses derniers matchs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

