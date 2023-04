Pronostic Milan AC Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Milan fait le travail contre Lecce

Les Milanais ont repris du poil de la bête mardi en se qualifiant pour le dernier carré de la C1 suite à leur match nul à Naples (1-1, victoire 1-0 à l’aller). Une magnifique performance et un retour parmi les grands d’Europe attendu par les supporters. En championnat en revanche, le Milan AC est l’un des principaux perdants du reclassement de la Juventus effectué cette semaine. En effet, la formation lombarde est descendue au 5e rang de la Serie A et va devoir s’employer pour prendre part à la prochaine Ligue des Champions (3 points de retard sur le Top 4). Une réaction est attendue chez les Rossoneri qui n’ont gagné qu’un seul de leurs 6 derniers matchs de championnat, pour 3 matchs nuls et 2 défaites. Après un probant succès acquis chez le leader Naples (0-4), ils ont été contraints de partager les points contre Empoli (0-0) et à Bologne le week-end dernier (1-1).

De son côté, Lecce est de retour au sein de l’élite cette saison et lutte logiquement pour ne pas descendre. 16e de Serie A, le promu dispose encore de 5 points d’avance sur la zone rouge à l’orée de cette journée mais se rapproche dangereusement des relégables depuis quelques semaines. Dans le dur, les coéquipiers de Samuel Umtiti n’ont remporté aucun de leurs 7 derniers matchs de championnat (1 match nul et 6 défaites) et n’ont marqué que 2 buts. Le partage des points a été acquis le week-end dernier mais c’était à domicile contre la lanterne rouge, la Sampdoria (1-1). Désireux de se battre pour une place dans le Top 4, le Milan AC a une belle opportunité de l’emporter ce samedi face au mal classé Lecce. Pour cela, les visiteurs pourront compter sur une solidité retrouvée (2 buts encaissés lors des 5 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues) et les excellentes dispositions actuelles du portier français Mike Maignan.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

