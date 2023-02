Pronostic Metz Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz domine Nîmes

Relégué l’été dernier, le FC Metz a mis du temps à s’adapter aux exigences de la Ligue 2. Depuis la reprise, la formation lorraine est invaincue en championnat et occupe la 4e position avec 4 points de retard sur Bordeaux, qui occupe le dernier strapontin pour monter en Ligue 1. Les Messins peuvent avoir quelques regrets car ils ont accumulé les matchs nuls lors des dernières journées (4 lors des 5 derniers matchs). Avec un peu plus de réussite, le FC Metz pourrait être à la place de Bordeaux. Tenu en échec par Caen (0-0) à Saint-Symphorien, le club grenat s’est ensuite contenté du nul à Dijon (0-0), relégable. Lors de cette rencontre cadenassée, Dijon a eu les plus grosses opportunités. Solide ces dernières semaines, Metz reste sur 3 journées sans avoir encaissé de but. En revanche, la 2e meilleure attaque de Ligue 2 a plus de mal. Ce samedi, les Messins espèrent le réveil de Mikautadze, auteur de 11 buts depuis l’entame du championnat.

En face, le Nîmes Olympique lutte pour se maintenir. Après avoir remporté deux matchs importants face à Niort (3-2) et Guingamp (1-2), le club gardois a ensuite baissé le pied en perdant à la maison contre Grenoble (0-2) et en étant tenu en échec à Rodez (1-1), adversaire pour le maintien. Lundi dernier en clôture de la 25e journée, le NO avait l’opportunité de sortir de la zone rouge avec un choc face à un autre mal classé, l’AS Saint-Etienne. Malgré de bonnes volontés, les hommes de Bompard se sont inclinés à la maison face aux Verts (1-2). Néanmoins, le maintien est toujours accessible puisque les Crocos sont 17es et accusent 4 points de retard sur Pau et Saint-Etienne qui s’affrontent ce samedi. Déterminé à jouer le coup à fond pour retrouver la Ligue 1 et logiquement au-dessus, Metz devrait enfoncer Nîmes.

