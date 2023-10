Pronostic Metz Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice profite du moins bien messin

De retour en Ligue 1 après 1 seule saison de purgatoire, le FC Metz s’en sort bien pour une équipe aux moyens limité (14e). Largement battu à Rennes (5-1) lors de la 1re journée, le FC Metz s’est bien repris en alignant 4 matchs sans la moindre défaite avec deux succès obtenus en déplacement face à Clermont (0-1) et Lens (0-1). Lors de ces rencontres, les Messins ont réalisé deux hold-up, avec une efficacité maximale. Depuis les 3 points pris à Bollaert, l’équipe dirigée par Laszlo Bölöni s’est inclinée lors des deux dernières journées à domicile face à Strasbourg dans le derby (0-1) et contre Toulouse (3-0) le week-end passé. Le départ du buteur Mikautadze à l’Ajax d’Amsterdam commence à se faire ressentir pour le FC Metz qui n’a plus marqué depuis 2 rencontres.

En face, Nice se classe 4e. Passé avec succès à Lens, Florent Ghisolfi, le directeur sportif du Gym a misé lors de l’intersaison sur l’entraîneur italien Farioli. Ce dernier réalise un très bon travail puisque son équipe est toujours invaincue avec 3 succès et 4 matchs nuls. Le week-end dernier, les Niçois recevaient la surprise de ce début de saison, Brest. Dans un choc de leaders, les deux formations n’ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur un match nul (0-0) sans but. Cette performance a confirmé les forces et faiblesses de l’équipe niçoise, qui dispose d’un bloc défensif solide avec seulement 4 buts concédés. Si le technicien italien s’est attaché à construire les bases de l’édifice azuréen, il doit désormais trouver l’animation offensive idéale face à des équipes jouant regroupées derrière. Ce samedi, Nice a une belle opportunité de consolider sa place dans le très haut de tableau face à une formation messine qui n’a toujours pas remporté la moindre rencontre à domicile. Le meilleur buteur Moffi espère encore se montrer à l’extérieur (3 buts dont 2 en déplacement). En pleine confiance, le Gym devrait s’imposer sur la pelouse de St Symphorien face à un Metz pas au mieux.

