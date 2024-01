Pronostic Mayence Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Mayence – Union Berlin : un duel pour le maintien sans vainqueur

La 18e journée de Bundesliga ouvre avec une affiche concernant le maintien entre Mayence et l’Union Berlin. A l’instar de ce qui s’était passé la saison dernière, Mayence a connu une première partie d’exercice conclu à la 16e place, celle de barragiste. Le FSV accuse 3 points de retard sur le premier non relégable, qui n’est autre que l’Union Berlin. Ce vendredi, Mayence donc a une très bonne opportunité de se relancer dans la course au maintien. Depuis l’entame du championnat, le FSV ne s’est imposé qu’une seule fois lors de la réception de Leipzig (2-0) début novembre. Pour finir l’année 2023, Mayence était allé chercher un très bon point à Dortmund (1-1) avant de signer un nouveau nul contre Wolfsbourg (1-1) le week-end dernier. Lors des 7 dernières journées de championnat, Mayence a enregistré 4 matchs nuls. Dans cette formation, on retrouve deux connaissances de la L1, avec Ludovic Ajorque et Joshua Guivalogui.

En face, l’Union Berlin a réalisé un superbe exercice l’an passé avec une qualification en Ligue des Champions. Lors de cette campagne européenne, les Berlinois ont dû constater la supériorité de leurs adversaires. Lors de cette entame de championnat, les hommes de Fer ont connu un terrible passage de 9 défaites de rang en Bundesliga, qui aura condamné Urs Fischer. Désormais dirigé par Nenad Bjelica, l’Union s’est reprise en fin d’année en remportant un choc important dans la course au maintien face à Cologne (2-0). Pour reprendre 2024, le club berlinois est allé chercher un nul à Fribourg (0-0). Pour cela, la formation berlinoise compte sur les Volland, Aaronson, Roussillon ou Kral. Cette affiche entre deux formations luttant pour leur maintien devrait se terminer sur un nul qui n’arrange personne.

L'Union Berlin coince encore, Schalke revient dans la course au maintien