Pronostic Manchester United Newcastle : Analyse, cotes et prono de la finale de Carabao Cup

Manchester United, le retour au sommet face à Newcastle

Après plusieurs saisons sans avoir remporté le moindre trophée, Manchester United est à 90 minutes de soulever la Carabao Cup. Les Mancuniens auront ce dimanche une opposition difficile face à une équipe de Newcastle difficile à bouger. Néanmoins, depuis l’arrivée d’Erik ten Hag, les Red Devils ont su progresser. Battu lors de ses 2 premiers matchs, le coach batave a certainement acquis le respect de ses hommes au lendemain du lourd revers à Brentford. Passé à côté de leur match, Ten Hag a décidé de faire sauter un jour de repos à ses protégés pour les faire courir 13km (qui correspondait à la différence entre la distance parcourue par les Bees et celle de United). Pour montrer que lui était également fautif, il a fait le parcours avec ses joueurs. Depuis cette défaite, Man U est nettement plus régulier dans ses performances. Bien installé sur le podium de la Premier League, Manchester vient de s’imposer face à Leicester (3-0) avec la manière. De plus, les Mancuniens ont réalisé un très bon parcours en Carabao Cup en dominant successivement Aston Villa, Burnley, Charlton et Nottingham. L’arrivée de Ten Hag et le départ de CR7 semblent avoir métamorphosé Marcus Rashford qui empile les buts depuis le retour du Mondial. Le bon passage de Man U s’est confirmé en milieu de semaine avec un succès, et une qualification, sur le FC Barcelone en Europa League (2-1) avec des buts de Fred et Antony.

En face, Newcastle est passé dans une autre dimension avec l’arrivée des fonds saoudiens. Proche de la relégation l’an passé, les Magpies ont remonté la pente et luttent actuellement pour le Top 4 de Premier League. Les hommes d’Eddie Howe ont connu une désillusion le week-end dernier en s’inclinant à domicile face à Liverpool (0-2). Cette défaite areléguéé Newcastle à la 5e place au profit de Tottenham. Néanmoins, les Magpies sont toujours dans le coup puisqu’ils n’accusent qu’un seul point de retard sur les Spurs. Ce résultat est aussi la suite de plusieurs journées sans la moindre victoire avec 3 nuls consécutifs face à Crystal Palace, West Ham et Bournemouth. Pour atteindre cette finale, Newcastle a dominé Crystal Palace, Bournemouth, Leicester, et Southampton. Lors de son revers contre Liverpool, l’équipe du Nord de l’Angleterre a vu son portier Pope être expulsé. L’international anglais manquera donc cette finale et sera suppléé par Dubravka, prêté à Man U en début de saison. Pour tenter de renverser United, Howe compte sur les Almiron, Saint Maximin ou Isak. En pleine confiance, Manchester United devrait remporter cette finale et décrocher un trophée attendu depuis plusieurs saisons.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

