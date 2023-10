Pronostic Manchester United Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City frappe un grand coup dans le derby face à United

Ce dimanche, la ville de Manchester va vibrer pour son derby opposant United à City. Arrivé l’an passé, Erik ten Hag a connu une première année fructueuse, puisque sa formation a fini sur le podium de Premier League, a remporté la Carabao Cup et s’était hissée en finale de la FA Cup, où elle s’était inclinée contre… City. Cette seconde saison est nettement plus compliquée, puisque les Red Devils se retrouvent à la 8e place du classement avec déjà, à l’orée de cette journée, 5 points de retard sur le 4e et 8 sur le leader, Tottenham. De plus, les débuts en Ligue des champions n’ont pas été spécialement bons avec deux revers lors des 2 premières journées. En milieu de semaine, les Mancuniens se sont relancés en s’imposant face à Copenhague (1-0). Néanmoins, le contenu fut loin d’être rassurant, car la formation danoise a mal négocié quelques opportunités. En fin de match, Copenhague a même obtenu un penalty qu’Onana a sauvé. En PL, United a déjà perdu à 4 reprises dont deux fois à Old Trafford face à Brighton et contre Crystal Palace. Le week-end dernier, les Red Devils ont dû s’arracher pour prendre le dessus sur la lanterne rouge, Sheffield (2-1), comme cela avait le cas la journée face à Brentford (même score).

En face, Manchester City réalise une entame classique. Toujours aussi performants, les Skyblues occupent pour le moment la 2e place du classement à 2 points de Tottenham. Lors des derniers exercices, les Citizens ont souvent connu un tel début de saison pour finir en rouleau compresseur. Intraitable en Ligue des champions, City a fait un grand pas vers les 8es de finale en remportant son 3e match en milieu de semaine face aux Young Boys Berne (1-3) avec un doublé d’Haaland. En Premier League, les hommes de Guardiola avaient enregistré deux défaites de rang face à Wolverhampton et Arsenal, mais se sont repris la semaine passée en dominant Brighton (2-1). Si Haaland attire les attentions, l’homme fort de ce début de saison est l’Argentin Alvarez, auteur de 7 buts toutes compétitions confondues. Ce dernier devrait de nouveau être titularisé ce dimanche, surtout que Kevin De Bruyne est toujours absent. Dans un derby, l’écart de niveau est souvent moins important, car la motivation est décuplée. City reste cependant le grand favori de cette rencontre et devrait remporter le choc entre les 2 Manchester.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

