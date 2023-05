Pronostic Manchester United Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United impérial à domicile face à Chelsea

En début de saison, ce Manchester United – Chelsea faisait figure de grosse affiche du championnat. Si les Red Devils tiennent leur rang, les Blues malgré les millions investis finissent dans le dur. En s’imposant samedi dernier sur la pelouse de Bournemouth (1-0), United a fait un grand pas pour décrocher une place en Ligue des Champions car dans le même temps, Liverpool était tenu en échec par Aston Villa. Avec 3 points d’avance et 2 matchs à jouer contre 1 pour leurs rivaux, les hommes d’Erik Ten Hag ont leur avenir en main et ont seulement besoin de récolter un point lors de ces 2 rencontres pour être assuré de disputer la plus prestigieuse des campagnes européennes. De plus, United disputera ces deux dernières rencontres dans son antre d’Old Trafford où il ne s’est incliné qu’une seule fois sur cet exercice de PL, en tout de début de saison face à Brighton. Quasiment imbattable à domicile, les Red Devils restent sur 6 succès à la maison en championnat, sans avoir concédé le moindre but. En plus de la course pour une place en Ligue des Champions, Manchester United rêve de rajouter une nouvelle ligne à son palmarès avec la finale de FA Cup à venir face à City. Victorieux déjà de la Carabao Cup, le club mancunien est à un match du doublé réalisé par Liverpool l’an passé. Blessé depuis 2 rencontres, Rashford (16 buts en PL) devrait effectuer son retour lors de la réception des Blues et être soutenu par Bruno Fernandes (6 buts). En son absence, Martial a été titularisé mais manque de constance dans ces performances, à l’image de son match sans éclat face aux Cherries. De son côté, Casemiro (buteur face à Bournemouth) montre qu’il est un pion essentiel dans le dispositif de Ten Hag.

Vainqueur de la Ligue des Champions il y a 2 saisons, Chelsea est rentré dans le rang lors de cet exercice. Actuellement, les Blues occupent une décevante 12e place avec 26 points de retard sur son adversaire du soir. Dans une situation catastrophique, la formation londonienne avait pourtant fortement investi lors du dernier mercato avec les arrivées de Fernandez, Mudryk, Badiashile, Madueke ou Felix. Après les échecs Tuchel et Potter, Chelsea est entraîné jusqu’à la fin de la saison par Franck Lampard. L’ancienne légende des Blues espérait se servir de ce passage comme d’un tremplin mais est en train au contraire de couler. Depuis son arrivée, ses protégés n’ont remporté qu’un seul match en déplacement sur la pelouse de Bournemouth, promu l’été dernier. Le week-end dernier, les Londoniens se déplaçaient à l’Etihad pour y affronter l’équipe B de Man City mais en est reparti avec une nouvelle défaite (1-0). Lampard comme ses joueurs semblent attendre la fin de la saison pour repartir sur un nouveau cycle. Dépassé, Chelsea devrait subir une nouvelle défaite face à une équipe de Man U intraitable à domicile.

