Pronostic Manchester City Real Madrid : Analyse, cotes et prono sur l’affiche des demies de Ligue des Champions

Manchester City a retenu les erreurs du passé

Si l’on prend les 5 dernières années, Manchester City est peut-être l’équipe européenne la plus forte. Cependant, cette domination ne s’est encore jamais traduite par une C1car les Skyblues ont souvent connu un match sans, voire seulement quelques minutes moins bien dans une rencontre pour remporter la coupe aux grandes oreilles. Ce fut notamment le cas lors de la finale perdue face à Chelsea (0-1) ou l’an passé, lorsque City avait un pied pour retrouver la finale avant de craquer dans les dernières minutes face au… Real. Ces expériences douloureuses ont certainement permis à City d’apprendre. Contrairement aux saisons précédentes, Man City est moins dépendant de la possession du ballon. Avec l’apport d’Haaland, la vista d’un de Bruyne et les qualités en 1 contre 1 des Silva, Grealish ou Mahrez, City a ajouté la contre-attaque à son armada tactique. On l’a vu notamment lors de ses deux derniers déplacements européens, dont le match aller (1-1), au cours desquels les Skyblues ont marqué sur des temps de jeu plus faibles. Dans ce sprint final, les Citizens finissent très forts et ont fait un grand pas vers le titre en s’imposant à Everton (0-3) le week-end dernier car dans le même temps, Arsenal s’inclinait contre Brighton. La bande à Guardiola vise un triplé, elle qui va également affronter Manchester United en finale de la FA Cup.

Un Real Madrid optimiste

Malgré le match nul de l’aller (1-1), Carlo Ancelotti semblait confiant à l’issue de la demi-finale disputée à Madrid. Le technicien italien s’est certainement réjoui de voir son équipe tenir la comparaison avec une formation de Manchester City que tout le monde annonçait nettement plus forte. Comme souvent en Ligue des Champions, la Maison Blanche a haussé le ton et a montré un visage intéressant avec un nouveau très joli but de Vinicius. Cependant, elle n’a pas su mettre la tête de son adversaire sous l’eau qui semblait perdre pied. Pire, elle a vu Kevin de Bruyne, l’homme souvent décisif dans les matchs à élimination directe, égaliser (1-1) devant un Bernabeu plutôt silencieux. De plus, le Real Madrid est dans l’obligation de s’imposer à l’Etihad, ce qui est particulièrement difficile à réaliser en Ligue des Champions. Pour parvenir à ses fins, le Mister a décidé de reposer de nombreux cadres le week-end dernier face à Getafe (1-0) pour qu’ils soient frais ce mercredi. Malgré une équipe fortement remaniée, ses hommes ont pris le dessus dans ce match de championnat grâce à une réalisation d’Asensio. Cette victoire a permis au Real de reprendre la 2e place du classement à l’Atletico. Ayant perdu la Liga, la formation madrilène a tout de même déjà remporté la Copa del Rey et la SuperCoupe d’Europe cette saison.

Aké incertain à City, Militao de retour pour le Real

Depuis plusieurs rencontres, City s’appuie sur une défense composée de Dias, Akanji, Stones (qui s’incorpore au milieu en phase de possession) et Aké. Ce dernier est incertain et avait été suppléé par Kyle Walker à l’aller. Grâce à sa vitesse, l’international anglais avait permis de contenir Vinicius, alors qu’Aké aurait pu souffrir dans ce domaine. Au milieu de terrain, l‘essentiel Rodri occupera son rôle de sentinelle avec les 2 hommes forts des Skyblues à ses côtés, Kevin de Bruyne toujours aussi brillant et un Gundogan qui finit comme souvent en trombe. Sur le front de l’attaque, le trio Grealish, Haaland et Silva devrait être reconduit. Le Norvégien doit une revanche à ses supporters après son match aller difficile. De son côté, le Real Madrid récupère Militao mais ce dernier avait été parfaitement remplacé par Rüdiger qui pourrait de ce fait rester titulaire. Dans son style caractéristique, l’international allemand avait pris le meilleur sur Haaland. Préservé pour une blessure ce week-end, Camavinga a récupéré et devrait de nouveau évoluer sur le côté gauche de la défense. A l’origine du but de Vinicius, le Tricolore a réalisé une prestation de haute volée, entaché cependant d’une erreur sur l’égalisation des Citizens.

Les compos probables pour Manchester City – Real Madrid :

Manchester City: Ederson – Walker, Ruben Dias, Akanji – Stones, Rodri – Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish – Haaland.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga (ou Nacho) – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Manchester City prend sa revanche sur Real Madrid

Dans sa forteresse de l’Etihad, Manchester City devrait nous offrir un match totalement différent de l’aller, avec nettement plus de possession. Conscient de l’efficacité des contres madrilènes, City devra mettre beaucoup d’impact pour récupérer les seconds ballons, comme ils l’ont fait lors du but à l’aller. Invaincu depuis plus de 5 ans à domicile en Ligue des Champions, Manchester City y a remporté ses 7 derniers matchs européens. De plus, le club est en pleine forme avec 21 matchs consécutifs sans la moindre défaite dont 17 victoires. Cette confiance devrait permettre aux Skyblues de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions malgré la résistance habituelle des Madrilènes. Très peu en vue au match aller, Haaland (12 buts en 9 matchs de Ligue des Champions) ne peut que faire mieux et apporter le petit truc en plus qui a manqué aux Citizens à Bernabeu..

