Pronostic Manchester City Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City logiquement face à Liverpool

L’affiche de la 29e journée de Premier League met aux prises samedi les deux premiers du dernier championnat, Manchester City face à Liverpool. Champions en titre, les Citizens accusent actuellement 8 points de retard sur le leader Arsenal, qui a disputé une rencontre de plus. En début d’année, City avait perdu des points importants en s’inclinant trois fois à l’extérieur : dans le derby contre United, à Tottenham mais aussi en concédant un nul à Nottingham (1-1). Depuis, le rouleau compresseur des Skyblues s’est mis en route puisqu’il vient de remporter les 6 dernières rencontres qu’il a disputées. En plus de ces excellentes performances, City se montre très solide défensivement puisqu’il n’a pas encaissé le moindre but lors des 5 derniers matchs. Les semaines à venir sont très chargées, car le club citizen doit affronter le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions et Sheffield United en demi-finales de la FA Cup. Déterminé à revenir sur Arsenal, City peut compter sur sa solidité à domicile, puisque le club a remporté ses 8 derniers matchs dans son stade de l’Etihad. Pep Guardiola ne sait pas s’il pourra compter sur Haaland, incertain. Le Norvégien a dû déclarer forfait lors du rassemblement international et ne s’était toujours pas entraîné jeudi. En revanche, De Bruyne, Alvarez, Grealish, Dias, Silva, Rodri ou Gundogan seront bien présents.

En face, Liverpool ne joue plus grand-chose, puisque les Reds sont éliminés de toutes les coupes, nationales et européennes. En Premier League, la bande de Jurgen Klopp occupe la 6e place avec 7 points de retard sur Tottenham, 4e, mais a tout de même 2 matchs à jouer en plus par rapport aux Spurs. Capable du meilleur comme lors de son succès face à Manchester United (7-0), Liverpool est aussi l’auteur de prestations insipides comme lors de son revers à Bournemouth (1-0) lors de la dernière journée. De plus, les Reds se sont logiquement inclinés face au Real Madrid (6-2) en 8es de finale de la Ligue des champions. La bande de Klopp a souvent posé des problèmes à celle de Guardiola comme lors du Charity Shield ou du match aller en PL, tous deux remportés par les Reds, mais lors de la reprise post-Mondial, Liverpool s’était incliné en Carabao Cup sur la pelouse de Man City (3-2). Comme un symbole, puisque le club reste solide à domicile, mais a perdu 6 de ses 9 derniers déplacements. Pour affronter City, Klopp ne pourra pas compter sur Thiago Alcantara et Luis Diaz, toujours en phase de retour. Très fort dans son stade, City devrait s’imposer face à des Reds en difficulté loin d’Anfield, possiblement au terme d’une rencontre spectaculaire.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

