Pronostic Manchester City Arsenal : Analyse, cotes et prono du Community Shield

Manchester City poursuit sa razzia face à Arsenal

Manchester City a finalement atteint son objectif ultime de remporter la Ligue des Champions. Les hommes de Pep Guardiola ont dominé l’Inter (1-0) en finale grâce à une réalisation de Rodri et ont ainsi signé un superbe triplé (FA Cup, C1 et Premier League). En championnat, les Skyblues ont longtemps été en 2e position derrière une formation d’Arsenal qui tournait à plein régime. Avec son effectif de plus grande qualité et plus dense, City a finalement fait la différence lors de la dernière ligne droite. Porté par l’incroyable réussite de son buteur Haaland (auteur de 52 buts toutes compétitions confondues), le club citizen a fini très fort. Cet été, des cadres de l’ère Guardiola, Ilkay Gundogan (FC Barcelone) et Mahrez (Arabie Saoudite) ont quitté le club, tandis qu’il y a plusieurs incertitudes concernant l’avenir de Bernardo Silva et Kyle Walker. Au niveau des arrivées, City a rapidement attiré Kovacic qui devrait prendre la place de Gundogan. De plus, les Skyblues sont très chauds sur le défenseur de Leipzig, Gvardiol, qui viendrait renforcer un secteur déjà bien garni. Lors de la préparation, la bande à Guardiola a successivement dominé les Yokohama Marinos (5-3) et le Bayern Munich (2-1) avant de s’incliner pour leur dernière sortie face à l’Atlético Madrid (2-1).

En face, Arsenal a retrouvé de sa superbe l’an passé en finissant 2e de Premier League. Cependant, les Gunners peuvent nourrir des regrets puisqu’ils ont été leaders pendant près de 90% de la saison. Arrivé de City il y a quelques saisons, Mikel Arteta a imposé sa patte sur le jeu de son équipe. L’an passé, le tournant de la saison a certainement été la blessure de William Saliba. L’international français réalisait jusque-là une saison incroyable. Son absence a été préjudiciable, tout comme celle de Gabriel Jesus quelques mois plus tôt. Pour ne pas revivre ce type de scénario, Arsenal s’est renforcé dès le mercato hivernal avec Trossard et Jorginho. Cet été, les Gunners ont perdu leur capitaine Granit Xhaka, mais a réalisé de jolis coups avec le milieu de terrain international anglais Declan Rice, le latéral néerlandais Justin Timber (ex-Ajax) et l’ancien attaquant de Chelsea, Kai Havertz. Pour affronter City, l’Allemand devrait être titularisé sur le front de l’attaque puisque Gabriel Jesus est blessé pour plusieurs semaines. Durant la préparation, Arsenal ne s’est incliné qu’une seule fois face à Manchester United (0-2). Pour leurs autres sorties, les Gunners ont notamment dominé le FC Barcelone (5-3) et Monaco (aux tirs au buts) dans l’Emirates Cup. Auteur du triplé l’an passé, City devrait poursuivre sa razzia de titres face à une équipe d’Arsenal qui lui réussit bien. En pleine confiance, Man City domine largement Arsenal dans les confrontations directes lors des dernières années puisque les Skyblues restent sur 8 victoires consécutives.

