Pronostic Lyon Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Rennes de Génésio résiste à un Lyon désabusé

Ce classique du championnat entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais manque de saveur cette année. En effet, l’équipe rhodanienne se trouve en 9e position tandis que le club breton galère depuis la reprise. En milieu de semaine, Lyon a connu une grosse désillusion en s’inclinant en demi-finale de la Coupe de France sur la pelouse de la Beaujoire face à Nantes (1-0). Cette compétition était l’ultime bouée de sauvetage du club lyonnais pour accrocher un ticket européen. Dominé par une équipe nantaise mordante, l’OL s’est logiquement incliné en Loire-Atlantique. Capable du meilleur comme lors de sa victoire au Parc des Princes face au PSG (0-1) le week-end dernier, Lyon est également un coutumier pour passer au travers. Depuis la reprise, le club du président Aulas avait retrouvé une certaine stabilité malgré quelques points laissés en route. Abattus par cette élimination, les Lyonnais devraient avoir pris un coup sur la tête avant la réception de Rennes.

En face, le Stade Rennais avait vécu une très bonne première partie de saison mais a perdu pied depuis la reprise. En effet, le club breton est passé d’un candidat au podium à la 6e place, non qualificative pour une compétition européenne. La grave blessure de Martin Terrier contre Nice semble avoir été le point de départ de cette perte de vitesse. Battu à domicile par Marseille (0-1) puis tenu en échec à Auxerre (0-0), Rennes avait également profité d’un PSG apathique pour s’imposer au Parc des Princes (0-2). Génésio espérait que cette victoire soit un déclic dans la fin de saison des Bretons mais il n’en fut rien. Le week-end dernier, les Rouges et Noirs avaient une belle opportunité de revenir sur les équipes de tête lors de la réception du Racing Club de Lens. Surpris par Openda, Rennes a concédé une nouvelle défaite et se retrouve à l’orée de cette journée à 2 points d’une équipe lilloise qui finit fort. Génésio déplore quelques absences comme celles des Terrier, Xeka, ou Truffert mais garde un très bel effectif avec notamment devant un Kalimuendo de nouveau efficace. Face à son ancien public, Génésio mais aussi Kalrl Toko-Ekambi seront motivés de relancer Rennes dans la course à l’Europe. Contre une équipe lyonnaise marquée par son échec à Nantes, Rennes devrait être en mesure d’accrocher au moins le nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

