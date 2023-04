Pronostic Lyon OM : Analyse, cotes et prono de l’Olympico !

Après le 2/3 sur Bayern – Manchester City mercredi, retrouvez nos pronostics sur Lyon – OM ! Un Olympico importantissime à parier avec chez la référence Winamax !

Nos pronostics sur l’Olympico

Lyon rugit de nouveau

Sur une très bonne série de 3 victoires, Lyon s’est replacé à la 7e place avec 5 points de retard sur Lille. Pour parvenir à dépasser les Lillois et les Rennais, l’OL doit finir en boulet de canon. Les derniers résultats en Ligue 1 prouvent que la bande à Laurent Blanc dispose du potentiel pour parvenir à ses fins, avec une victoire au Parc des Princes face au PSG (0-1), à domicile contre Rennes (3-1) et le week-end dernier à Toulouse (1-2). Au Stadium, les partenaires de Lacazette ont pu remercier Anthony Lopes auteur de plusieurs parades importantes. Symbole de sa réussite actuelle, le club rhodanien s’est imposé sur un but contre son camp de Costa en toute fin de match. Ces bonnes performances en L1 permettent d’atténuer la déception de la Coupe de France, où Lyon a manqué sa demi-finale contre Nantes (1-0). Dans ce sprint final, Lolo Blanc compte sur Alexandre Lacazette. L’ancien Gunner réalise une très belle saison avec 19 buts, encore buteur face à Toulouse.

Marseille ne perd plus

En face, l’OM a profité de la défaite lensoise au Parc des Princes, et de sa victoire face à Troyes (3-1) pour reprendre la 2e place du classement. La bande à Igor Tudor possède un seul point d’avance sur le Racing Club de Lens, avec des confrontations à venir très importantes, dont une le 6 mai à Bollaert. Dans cette lutte très intense pour décrocher une place en Ligue des Champions face à Lens et l’AS Monaco, l’OM ne peut pas se permettre le moindre faux-pas. Ce déplacement dans le Rhône face à un rival historique est donc crucial pour le club phocéen. Avant la victoire au Vélodrome de dimanche, Marseille avait été tenu en échec à domicile par Montpellier (1-1) à domicile avant de buter sur une équipe lorientaise regroupée au Moustoir (0-0). En revanche, les Marseillais sont sur une série d’invincibilité de 6 matchs (3 victoires, 3 nuls), s’étant eux aussi bien repris après leur élimination de Coupe de France (en 1/4 face à Annecy).

Peu d’absents de chaque côté

Lyon va déplorer l’absence de son jeune défenseur prometteur Kumbedi, suspendu, tandis que Malo Gusto et Sarr pourraient rester blessés. Du côté de Marseille, les internationaux marocains Ounahi et Harit sont forfait jusqu’à la fin de saison. Pas au mieux depuis son arrivée lors du mercato hivernal, Vitinha s’est mis en évidence face à Troyes en inscrivant un doublé. Il n’est pas certain cependant qu’il soit titulaire ce dimanche soir, au vu de la meilleure saison d’Alexis Sanchez (16 buts dont 12 en Ligue 1).

Les compositions probables pour Lyon – Marseille :

Lyon : Lopes – Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico – Caqueret, Tolisso, Lepenant – Cherki – Lacazette, Barcola.

Marseille : Lopez – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Ünder, Guendouzi – Vitinha.

L’OM à jamais les premiers en déplacement ?

La 32e journée de Ligue 1 se termine avec le traditionnel Olimpico opposant Lyon à Marseille. Cette rencontre attendue par les supporters des deux camps est importante pour les deux clubs dans ce sprint final. En effet, la formation rhodanienne n’a pas abandonné son intention de venir se mêler à la course à l’Europe et l’OM joue la 2e place. Constante dans la saison marseillaise pourtant pas toujours régulière, l’OM est depuis longtemps la meilleure équipe en déplacement de Ligue 1. En effet, Marseille s’est incliné qu’une fois, sur le plus petit des scores au Parc des Princes (1-0) face à un PSG alors flamboyant. Avant son nul à Lorient, l’OM avait même remporté ses 8 derniers voyages. Solide loin de ses bases, le club olympien devrait accrocher au moins le nul face à Lyon.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

