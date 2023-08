Pronostic Luton West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham enchaîne contre Luton

Troisième de Championship l’an passé, Luton est passé par les playoffs pour décrocher sa place en Premier League. Après avoir battu Sunderland dans une double confrontation, les Hatters sont allés chercher la montée à Wembley face à Coventry lors des tirs aux buts. Plus petit budget de l’élite anglaise, Luton connait logiquement une mise en route laborieuse. Pour leur première sortie, les protégés de Rob Edwards ont pris le bouillon dans l’Amex Stadium de Brighton (4-1). Contraint d’effectuer des travaux dans son stade, la formation située dans la banlieue londonienne avait demandé le report de son match de la 2e journée contre Burnley. Vendredi dernier, les Hatters ont pu se mesurer à l’un des plus gros effectifs de Premier League lors du déplacement à Stamford Bridge. Luton a une nouvelle fois subi une déculottée face à Chelsea (3-0). Dernier du classement avec Everton, les Hatters doivent rapidement réagir pour ne pas vivre une saison galère. Dans cette formation, on retrouve Ross Barkley passé par Nice la saison passée, mais il est blessé depuis le début de saison.

En face, West Ham a marqué les esprits l’an passé en remportant la Conference League face à la Fiorentina. Ce trophée est venu récompenser bons résultats des Hammers depuis que David Moyes a repris l’équipe. Cette réussite a évidemment éveillé l’intérêt des grosses cylindrées puisque Declan Rice, le capitaine des Hammers, est parti rejoindre Arsenal cet été. Pour pallier à ce départ, les Londoniens ont misé sur plusieurs éléments avec les arrivées de l’excellent James Ward-Prowse, très performant sur coup de pieds arrêtés, mais aussi sur le défenseur Mavropanos et le milieu Edson Alvarez. Sur le plan offensif, West Ham a finalement mis la main sur Mohammed Kudus (goleador de l’Ajax), qui pourrait disputer ses premières minutes ce vendredi. Déjà énorme la saison passée, Antonio a déjà marqué 2 buts sur les 3 premières journées, et devrait garder sa place devant. L’un des changements majeurs de l’intersaison opéré par David Moyes est d’avoir installé Alphonse Areola comme gardien numéro 1. Le Français lui rend pleinement cette confiance puisqu’il vient de réaliser trois prestations de haut vol lors du nul à Bournemouth (1-1) et dans les succès contre Chelsea (3-1) et Brighton (1-3). Sur une excellente dynamique, les Hammers devraient enchaîner en dominant la modeste formation de Luton.

