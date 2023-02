Pronostic Liverpool Real Madrid : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des Champions !

100€ remboursés en Freebets sur l’énorme Liverpool – Real

Liverpool en regain de forme

Auteur d’une saison dernière exceptionnelle avec des victoires en FA Cup et en Carabao Cup, et une deuxième place en Premier League à 1 point de Manchester City, Liverpool avait également atteint la finale de la Ligue des Champions face au … Real Madrid (défaite 1-0). Le hasard a voulu que les 2 formations se retrouvent dès les 8es de finale lors de cette nouvelle édition. Liverpool est dans une situation nettement moins vertueuse que l’an passé puisque les Reds sont déjà éliminés dans les 2 coupes nationales et sont 8es de Premier League avec un retard de 7 points sur le 4e, Tottenham. Cependant, les hommes de Klopp ont deux matchs de retard par rapport aux Spurs et vont bien mieux. En grande difficulté lors des premières semaines de 2023, Liverpool s’est repris à Anfield il y a 8 jours lors du derby face à Everton (2-0) en livrant certainement l’une de ses meilleures prestations de la saison. Ensuite, le week-end dernier, les partenaires de Jordan Henderson avaient un véritable test face à Newcastle, alors 4e. Face à la meilleure défense du championnat, la bande à Klopp a montré qu’elle avait retrouvé de son mordant avec un Nunez inspiré et un Gakpo qui commence à s’imposer sur le front de l’attaque (victoire 0-2). Si offensivement, Liverpool va mieux, la défense affiche toujours quelques signes de fébrilité. Heureusement pour les Reds, Alisson est en forme. Lors des 2 dernières victoires, on a retrouvé le fameux pressing imposé par les Reds.

Le Real pas toujours costaud

L’an passé, le Real Madrid avait montré un état d’esprit incroyable pour remporter une 14e Ligue des Champions. Souvent proche de chuter, la Maison Blanche parvenait à tout renverser. Les PSG, Chelsea, Manchester City et Liverpool ont tous été victimes de ce scénario. Bien rentré dans sa saison, le Real avait pris les commandes de la Liga mais a vu le Barca revenir et se détacher en tête du classement. Actuellement, les partenaires de Karim Benzema accusent 8 points de retard sur leurs grands rivaux. Dernièrement, le Real s’est imposé dans le championnat du Monde des Clubs en dominant successivement Al Ahly et Al-Hilal. Sur sa lancée, le club madrilène s’est imposé lors des 2 dernières journées de Liga face à Elche (4-0) avec un doublé de Benzema sur penalty et à Osasuna (0-2) le week-end dernier sans KB9. Pour atteindre ces 8e de finale, le Real Madrid a dominé son groupe qui comprenait également Leipzig, le Shakhtar et le Celtic Glasgow, tandis que Liverpool a fini 2e de son groupe derrière le Napoli. Moins régulier que la saison passée, le Real a perdu la SuperCoupe d’Espagne face au Barça en janvier et s’est tout de même incliné 4 fois sur ses 10 derniers déplacements chez des adversaires hôtes (Leipzig, Vallecano, Villarreal, Majorque).

Des retours à Liverpool, un Real sans Kroos ni Tchouaméni ?

Le difficile début de saison de Liverpool est sans doute en partie dû aux nombreuses blessures qui ont touché le club. Dernièrement, les Reds avaient Jota, Van Dijk, Firmino, Konaté, Luiz ou Thiago Alcantara à l’infirmerie. Les trois derniers sont toujours indisponibles, tandis que les Jota, Firmino et van Dijk ont effectué leur retour la semaine passée. Ces apports permettent à Klopp de pouvoir opérer une rotation de son effectif mais aussi d’avoir d’autres solutions sur le banc. De plus, les recrues Nunez et Gakpo sortent d’une très bonne semaine puisqu’ils ont été décisifs lors des deux derniers matchs de leur équipe. Touché à l’épaule contre Newcastle, l’attaquant uruguayen est incertain pour ce choc. En face, le Real se présente sans son latéral gauche Ferland Mendy, tandis que deux autres titulaires, en la personne de Tchouaméni et Kroos, sont incertains. En revanche, Ancelotti récupère Benzema, laissé au repos ce week-end.

Les compositions probables pour Liverpool – Real Madrid : Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, van Dijk, Gomez, Robertson – Henderson, Fabinho, Keïta – Salah, Nuñez (ou Firmino), Gakpo. Real Madrid : Courtois – Carvajal, Nacho, Rüdiger, Alaba – Modric, Tchouaméni, Kroos (ou Valverde) – Valverde (ou Asensio), Benzema, Vinicius Jr.

Liverpool compte sur Anfield face au Real

Pas toujours au mieux cette saison, Liverpool s’est tout de même montré solide dans son stade d’Anfield. Battu une seule fois toutes compétitions confondues dans son antre, le club anglais y a tout de même battu le Napoli ou encore Manchester City. Ce mardi, l’atmosphère devrait être exceptionnelle dans l’enceinte des Reds qui jouent quasiment leur saison sur cette compétition et qui auront à cœur de prendre leur revanche sur une formation les ayant battu en finale l’an dernier. Lors de ses derniers matchs, Liverpool a montré un regain de forme dans ses résultats mais aussi dans l’état d’esprit. De plus, Klopp a retrouvé de nombreux joueurs et voit ses éléments offensifs performer à chaque sortie. Buteur sur 2 des 3 derniers matchs joués à Anfield, Salah est le meilleur buteur de cette C1 avec 7 buts marqués en 6 matchs. Dans un stade incandescent, Liverpool a les armes pour s’imposer face au Real dans une rencontre qui s’annonce spectaculaire.

