Pronostic Lens Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens s’accroche à sa 2e place face à Reims

Dans sa quête de finir 2e pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions, le Racing Club de Lens a 4 finales à disputer, dont la première face à Reims à Bollaert ce vendredi. Grâce à leur victoire sur l’Olympique de Marseille (2-1) le week-end dernier, les Lensois ont doublé leur adversaire du soir. Lors de cette rencontre, les Sang et Or ont été mis sous pression par une très bonne équipe marseillaise, mais ont su trouver les ressources pour faire la différence par le capitaine Fofana et le buteur belge Openda, deux symboles de la réussite nordiste. Ce succès confirme l’excellente série de résultats des protégés de Franck Haise dans leur cher stade Bollaert. En effet, le Racing est de loin la meilleure équipe à domicile de Ligue 1 avec un exceptionnel bilan de 15 victoires pour un nul (Lille) et une défaite (Nice). En grande forme, Lens finit très fort et ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 8 dernières journées sur la pelouse du PSG, au cours d’un match où l’expulsion précoce d’Abdul Samed a été préjudiciable. Pour venir à bout de Reims vendredi soir, Lens compte sur son attaquant Lois Openda, auteur de 19 buts cette saison et qui enchaîne les réalisations lors des dernières semaines.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Stade de Reims ne joue plus rien dans cette fin de championnat. En effet, le club champenois est assuré du maintien puisqu’il compte 18 points d’avance sur le premier relégable, qui n’est autre que le FC Nantes, et il ne joue pas l’Europe, car seulement 10e. Impressionnant à la prise de fonction de Will Still, Reims a cependant connu quelques semaines compliquées avec notamment 3 revers de rang face à Rennes (3-0), Strasbourg (0-2) et sur la pelouse de Clermont (1-0). En revanche, les Rémois ont réagi le week-end dernier en s’imposant face à une formation lilloise qui joue une place européenne (1-0) grâce à Munetsi. La baisse de régime des Champenois coïncide avec celle de leur buteur Balogun qui n’a plus marqué depuis 4 rencontres. En déplacement, Reims reste sur 2 revers, à Clermont et Rennes, et s’attend à souffrir dans un Bollaert en ébullition. Intraitable devant son incroyable public, Lens devrait confirmer le succès obtenu face à Marseille en prenant le dessus sur Reims qui a un peu levé de pied.

► Le pari « Victoire Lens » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Openda buteur » est coté à 2,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 300€ (400€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Lens – Reims :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lens Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Ligue 1 : Les finalistes du prix Marc-Vivien Foé sont connus