Pronostic Lens Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens vise la Ligue des Champions face à Monaco

Dans ce sprint final pour décrocher une place sur le podium, Lens a un calendrier démentiel puisqu’après avoir affronté le Paris Saint-Germain le week-end dernier, le club nordiste sera opposé à Monaco ce samedi et contre Marseille dans quelques journées. Lors de la précédente journée, la formation lensoise se déplaçait au Parc des Princes avec comme objectif de se relancer dans la course au titre. Auteur d’une excellente entame de match, Lens avait pris le dessus sur le club de la capitale. Ensuite, l’expulsion d’Abdul Samed a considérablement modifié les plans nordistes. En effet, les Sang et Or ont été punis en 9 minutes par le talent individuel des Parisiens. Rentrés au vestiaire sur un score sévère de 3-0 en leur défaveur, les Lensois ont fait preuve d’un formidable état d’esprit avec une très belle deuxième période. Lors de ces 45 minutes, le Racing a gêné Paris et a limité la casse avec le penalty de Frankowski. Si Paris a fait un grand pas vers le titre, la formation nordiste a marqué les esprits. Ce samedi, Lens pourrait faire un grand pas pour une place sur le podium en éloignant un adversaire direct, Monaco. Pour parvenir à leurs fins, les Sang et Or comptent sur leur capitaine Fofana, une nouvelle fois éblouissant au Parc des Princes, mais aussi sur un Openda très actif face au PSG. Avec 15 buts en L1 cette saison, ce dernier est le meilleur buteur lensois. Exceptionnel à domicile cette saison, Lens veut frapper un grand coup face à l’ASM.

A l’inverse, l’AS Monaco compte sur cette confrontation directe face à Lens pour reprendre place sur le podium. En effet, le club de la Principauté accuse seulement 2 points de retard sur la formation nordiste. Après un passage délicat de 3 journées sans victoire, l’ASM s’est relancée lors des dernières journées. Après avoir dominé deux formations relégables, Ajaccio et Strasbourg, la formation monégasque a ensuite calé à Nantes. Lors de cette rencontre, les hommes de Philippe Clement ont dilapidé une avance de deux buts face aux Canaris. En revanche, le club du Rocher s’est repris la semaine passée en surclassant face à Lorient (3-1) avec une très belle prestation du capitaine Ben Yedder, double passeur décisif. Très bon l’an dernier, Kevin Volland s’est également montré à son avantage dans cette confrontation face aux Merlus. Dans un Bollaert qui s’annonce bouillant, Lens, meilleure équipe à domicile de Ligue 1 (13 victoires, 1 nul et 1 défaite) devrait nous livrer une prestation de qualité pour prendre le meilleur sur Monaco.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

