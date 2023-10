Pronostic Leipzig Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Leipzig résiste à Manchester City

Encore dans le Top 4 du championnat et vainqueur pour la 2e année consécutive la Coupe d’Allemagne, Leipzig souhaite maintenant passer un cap en Bundesliga et en C1. Pour débuter ce nouvel exercice, Leipzig a marqué les esprits en surclassant le Bayern Munich (3-0) en SuperCoupe d’Allemagne. En revanche, les hommes de Marco Rose ont connu leur seule défaite de la saison lors de la 1ère journée de Bundesliga avec leur déplacement à Leverkusen. Depuis cette défaite, Leipzig a réalisé un très bon parcours avec 4 victoires consécutives, puis 1 nul samedi. Le week-end dernier, la bande à Rose affrontait de nouveau le Bayern mais cette fois en Bundesliga. Malgré un avantage de 2 buts à la pause, Leipzig s’est fait rattraper en seconde période (2-2) par les Bavarois sur des buts d’Openda et Lukeba, deux anciens de L1. Au niveau européen, la formation allemande a fait le taf en prenant les 3 points contre les Young Boys de Berne (1-3) avec des buts de Simakan, Schlager et Sesko. Lors de cette entame d’exercice, les recrues Simons (3 buts), Openda (4 buts), ou Sesko (5 buts) ont déjà montré tout leur potentiel. Ce mercredi, Leipzig va retrouver Gvardiol, parti cet été à… Manchester City

De son côté, Manchester City sort d’une saison exceptionnelle avec un triplé historique signé. En remportant sa 1re ligue des Champions, les Skyblues ont atteint leur objectif principal mais ne veulent pas en rester là. Battu lors des tirs aux buts dans le Community Shield par Arsenal en tout début de saison, City a ensuite trouvé son rythme de croisière en remportant 6 journées consécutives. Lors de ce passage, les Skyblues ont fait le job en Ligue des Champions en dominant l’Etoile Rouge de Belgrade (3-1) malgré l’ouverture du score surprise des Serbes. En revanche et ce qui arrive rarement pour City, la bande à Guardiola vient de perdre deux matchs consécutivement. En milieu de semaine dernière, les Citizens, fortement remaniés, se sont inclinés contre Newcastle (1-0) en Carabao Cup. Et samedi, les hommes de Guardiola ont subi une nouvelle désillusion en s’inclinant contre Wolverhampton (1-2). Depuis quelques semaines, City évolue sans des cadres importants puisque De Bruyne et Bernardo Silva sont blessés. En revanche, le champion du monde argentin Alvarez est en train d’exploser au point de voler la vedette à Haaland lors des dernières semaines (5 buts sur les 10 derniers matchs dont un doublé face à Belgrade). Déterminé à repartir de l’avant, City fait face à un très beau challenge avec ce déplacement à Leipzig, où la bande à Guardiola ne s’est jamais imposée (1-1 en 8e aller la saison passée). Solide à domicile, Leipzig pourrait accrocher au moins le point du nul.

