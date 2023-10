Pronostic Leipzig Étoile rouge de Belgrade : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Leipzig fait le taf face à l’Étoile rouge de Belgrade

L’an passé, Leipzig a remporté la Coupe d’Allemagne pour la 2e année consécutive, et rêve maintenant de Coupe d’Europe. Pour lancer cette nouvelle campagne de Ligue des champions, la formation allemande a pris le dessus en Suisse sur les Young Boys de Berne (1-3). En revanche, lors de la 2e journée, Leipzig s’est incliné face à la plus forte équipe du groupe, Manchester City (1-3), malgré un bon match et un but d’Openda (les Citizens avaient marqué 2 buts en fin de rencontre). Sur la scène nationale, la bande de Marco Rose occupe actuellement la 5e place du classement avec 5 points de retard sur le leader, le Bayer Leverkusen. Avant la trêve internationale, les partenaires de Forsberg avaient enregistré deux matchs nuls face au Bayern Munich (2-2) et, plus embêtant, contre Bochum (0-0). Mais lors de la dernière journée ce week-end, Leipzig s’est repris contre Darmstadt (1-3) avec un doublé de l’ancien Lensois Openda. Le buteur belge réussit ses débuts dans son nouveau club avec 7 buts inscrits et 2 passes décisives.

En face, l’Étoile rouge de Belgrade a remporté son championnat national et n’a pas eu à disputer de barrages pour entrer en phase de poules. Pour commencer cette Ligue des champions, la formation serbe a débuté par une défaite contre Manchester City (1-3). Lors de cette rencontre, les partenaires de Krasso avaient surpris leur monde en ouvrant le score, mais avaient craqué en seconde période. Lors de la 2e journée, l’Étoile rouge a été tenue en échec à domicile par les Young Boys de Berne (2-2). Sur la scène nationale, l’équipe serbe doit se contenter de la 2e place derrière le grand rival du Partizan. Arrivé de Saint-Étienne, Jean-Philippe Krasso s’est parfaitement intégré dans son nouveau club, comme le prouvent ses 6 buts inscrits. En revanche, il joue très peu dans cette C1. Pour cette affiche, Leipzig devrait prendre le meilleur sur l’Étoile rouge de Belgrade et se rapprocher de la qualification.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

