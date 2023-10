Pronostic Lazio Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio s’impose face à la Fiorentina

Dauphin du Napoli l’an passé, la Lazio s’est qualifiée pour la Ligue des champions. La formation romaine connaît une entame irrégulière. Après avoir tenu tête à l’Atlético lors de la 1re journée grâce à un but de son portier Provedel dans les arrêts de jeu, la formation romaine a dominé le Celtic (1-2). En milieu de semaine, les Laziali ont encaissé une lourde défaite face au Feyenoord (3-1). Malgré tout, le club romain reste dans le coup pour la qualif, puisque cette poule est extrêmement homogène. Sur la scène nationale, les hommes de Sarri ont mis quelques semaines à trouver leur rythme. Mais depuis quelques journées, les Romains ont retrouvé des couleurs avec des succès sur l’Atalanta (3-2) et Sassuolo (0-2). De plus, cette confrontation face à la Fio réussit particulièrement à la Lazio avec 9 victoires, 2 nuls et une seule défaite lors des 12 derniers duels.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Fiorentina fut l’une des équipes de la saison dernière. Finaliste de la Coppa Italia, mais aussi de la Ligue Europa Conférence, la Viola a malheureusement perdu ces 2 rencontres. Sur la lancée de ce très bon exercice, la formation toscane se montrait très régulière en Serie A. Cependant, elle s’est inclinée le week-end dernier dans le derby face à Empoli (0-2) qui était mal classé avant ce match. Engagée sur la scène européenne, la Fiorentina a signé deux matchs nuls face à Genk et Ferencvaros, avant de prendre le dessus sur Cukaricki jeudi (6-0). Dans cette équipe, on retrouve notamment les Français Maxime Lopez et Jonathan Ikoné qui jouent peu, surtout l’Argentin Gonzalez ou l’Italien Bonaventura. Battue par Empoli lundi dernier, la Fiorentina devrait encore s’incliner en début de semaine, cette fois face à sa bête noire, la Lazio.

► Le pari « victoire Lazio » est coté à 2,30 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 230€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,72 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 172€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Lazio – Fiorentina :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lazio Rome Fiorentina encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

La Lazio sauve l'essentiel contre la Fiorentina