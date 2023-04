Pronostic Laval Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval stoppe sa mauvaise passe face à Grenoble

Bien calé dans le ventre mou du championnat à l’issue de la première moitié de saison, Laval subit de plein fouet le retour en forme de Rodez, Nîmes ou Saint-Étienne, mais paie également sa très mauvaise dynamique. En effet, le club mayennais se retrouve désormais en zone de relégation avec 2 points de retard sur Pau, première formation non relégable. Si tout reste encore jouable, le promu doit se reprendre, car il reste sur 5 défaites de rang en championnat face à Quevilly Rouen (0-1), Le Havre (2-1), Paris FC (1-2), Niort (3-2) et le week-end dernier sur la pelouse de Metz (1-0). Face à une équipe lorraine qui joue la montée, le club lavallois a réalisé une partie intéressante, mais a manqué d’efficacité. Battu lors de ses 2 dernières réceptions, Laval compte sur le soutien de Francis-Le Basser pour mettre fin à sa terrible spirale.

En face, Grenoble était l’an passé dans une situation semblable à celle de Laval, mais avait réussi à se maintenir grâce à une excellente dernière ligne droite sous l’impulsion de l’arrivée de Vincent Hognon. Plus régulier lors de ce nouvel exercice, le club isérois est en 7e position avec 9 points de retard sur Bordeaux, 2e, et 13 d’avance sur le 1er relégable, qui n’est autre que Laval. La bande de Vincent Hognon n’a a priori plus grand-chose à espérer dans cette fin de saison et s’attache donc à conserver son écart avec la zone de relégation. Depuis quelques semaines, Grenoble est sur un rythme alternant victoire ou nul à domicile et défaite en déplacement. En effet, la formation grenobloise reste sur 4 revers lors de ses 4 derniers matchs à l’extérieur. Malgré une dynamique guère emballante, Laval pourrait profiter d’une équipe grenobloise peu concernée et dans le dur à l’extérieur pour accrocher au moins un nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

