Pronostic Juventus Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Juventus rebondit face à Lecce

4e de serie A, la Juventus est difficile à suivre cette saison. Un temps redescendu en milieu de tableau en raison d’une pénalité de 15 points, la Vieille Dame ne met plus un pied devant l’autre depuis qu’elle les a récupérés (peut-être temporairement). Battue trois fois consécutivement en Serie A (Lazio, Sassuolo et Naples), la Juve a cependant su obtenir le nul à Bologne dimanche (1-1) avec un but de Milik qui profite des blessures/méformes de Vlahovic et Di Maria. Même si ce dernier a raté son penalty en première mi-temps, qui aurait pu être salvateur pour les Bianconeri, l’ancien Marseillais a su faire trembler les filets derrière, et marquer 7 buts en 22 matchs de championnat.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Lecce s’est tiré une belle épine du pied vendredi en dominant l’Udinese à domicile (1-0). Une victoire qui lui permet de s’éloigner légèrement de la zone rouge, avec une 16e place et 4 points d’avance sur la zone rouge. En revanche, les coéquipiers de Samuel Umtiti sont en galère en déplacement en ce moment avec 4 dernières défaites à l’extérieur face à l’Inter, la Fiorentina Empoli, et le Milan. Qui plus est sans jamais être capable de marquer un but. Au Juventus Stadium, Lecce semble être l’adversaire idéal pour voir la Vieille Dame rajeunir.

► Le pari « Victoire Juventus » est coté à 1,57 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 214€ (314€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Milik buteur » est coté à 2,57 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 414€ (514€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Juventus Lecce :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Juventus Lecce encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

La Juve repart de Bologne avec un petit point