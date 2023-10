Pronostic Irlande Nouvelle-Zélande : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

L’Irlande file dans le dernier carré

L’Irlande affiche un capital confiance très important avant de disputer ce quart de finale. La sélection pourrait marquer l’histoire ce samedi soir, elle qui n’a jamais dépassé ce stade de la compétition en Coupe du monde. Impressionnant depuis l’arrivée sur le banc d’Andy Farrell en 2020, le XV du Trèfle a obtenu des résultats remarquables à l’image de cette Tournée d’été remportée en… Nouvelle-Zélande en 2022 ou encore ce Grand Chelem réalisé lors du Tournoi des Six Nations cette année. Le numéro 1 au classement est donc logiquement arrivé en pleine confiance dans l’Hexagone et a pleinement justifié son statut dans le groupe B de la Coupe du monde 2023 en s’adjugeant la 1re place. Les coéquipiers de Jonathan Sexton ont logiquement pris le dessus sur la Roumanie (82-8), les Tonga (59-16) et l’Écosse le week-end dernier (36-14). Lors de la 3e journée, ils ont également envoyé un signal fort à toute la concurrence avec ce succès acquis face au champion du monde en titre, l’Afrique du Sud (13-8).

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

En face, la Nouvelle-Zélande fait bien évidemment partie des favoris au titre cette année. Néanmoins, le XV de la Fougère a affiché quelques signes d’inquiétude durant les matchs de préparation en concédant un lourd revers contre l’Afrique du Sud (7-35). Les doutes ne se sont pas dissipés pour leur entrée en lice. En effet, les All Blacks ne sont pas parvenus à rivaliser avec le pays organisateur, la France, lors du match d’ouverture (13-27). Impériaux par la suite, ils ont facilement pris le dessus sur la Namibie (71-3), l’Italie (96-17) et l’Uruguay (73-0) pour s’adjuger la 2e place du groupe A. L’Irlande peut profiter des manques aperçus côté néo-zélandais pour ressortir vainqueur de ce choc. En revanche, à l’image de sa victoire acquise contre l’Afrique du Sud en poule, le XV du Trèfle devra très certainement s’employer jusqu’à la dernière minute.

► Le pari « Victoire Irlande » est coté à 1,75 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 233€ (148€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Victoire Irlande de 1 à 5 points » est coté à 4,25 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 446€ (361€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Irlande Nouvelle-Zélande :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Irlande Nouvelle-Zélande détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Affaire des paris sportifs en Italie : grosse cote, gros gain, grosses emmerdes